Imprensa contra vírus: jornais brasileiros usam a mesma capa em combate à COVID-19

Jornais impressos brasileiros publicaram a mesma capa nesta segunda-feira (23), com o objetivo de ressaltar a importância do jornalismo no combate ao coronavírus. A arte escolhida foi fundo azul com a mensagem "Juntos vamos derrotar o vírus: Unidos pela informação e pela responsabilidade". Além disso, a hashtag #Imprenscontraovirus foi divulgada.





Ricardo Pereira, diretor executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ). A união dos jornais exprime a intenção da imprensa brasileira: divulgar informações de qualidade para a população com a responsabilidade que este momento exige. Dessa forma, a campanha também está fazendo um combate às desinformações que estão sendo compartilhadas sobre a COVID-19. "Procuramos mostrar que é fundamental a união de todos, dos cidadãos e da imprensa, cada um assumindo suas responsabilidades", completa Pereira. "Informação correta é um dos antídotos na guerra ao coronavírus", afirma





A unificação das capas é a segunda parte da campanha contra o coronavírus promovida pela ANJ. Na última quarta-feira (18), a primeira etapa começou com anúncios impressos e digitais que mostram a relevância do trabalho do jornalista em situações de calamidade pública. A próxima fase é continuar com as capas com a mensagem da campanha em jornais, on-line e impressos, que não foram publicados nesta segunda-feira.





O movimento da ANJ foi inspirado na campanha dos jornais argentinos que ocorreu na quinta-feira (19). “O jornalismo em todo o mundo está muito consciente da sua missão nesse momento, de informar com qualidade e responsabilidade, para ajudar no enfrentamento ao coronavírus”, afirma o diretor executivo da ANJ.





Assim como na Argentina, a ação brasileira conta com apoio da população. Segundo Ricardo Pereira, a resposta do público está sendo positiva: “Todo mundo está consciente de como é vital a informação de qualidade, de credibilidade nesse momento".





JORNAIS ARGENTINOS TAMBÉM ESTÃO UNIDOS

(foto: Divulgação)



Na última quinta-feira, jornais impressos de circulação nacional da Argentina publicaram a mesma capa em campanha contra o coronavírus. Assim como a arte brasileira, a imagem conta com o fundo azul e um escrito em branco "Freemos o vírus entre todos: Viralizemos a responsabilidade".

A ação faz parte da campanha #SomosResponsables, promovida pela Adepa (Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas) e tem como finalidade o combate à disseminação da COVID-19.





Além das capas, os jornais estão aumentando o fluxo de reportagens para informar a população dos perigos do vírus e como proteger-se. A campanha está tendo força também on-line e busca apoio popular. Clarín, La Nación, El Cronista, Olé e Página 12 são alguns dos participantes desta união.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta

