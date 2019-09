Polícia investiga Marinésio pelo desaparecimento de mais três mulheres

Marinésio confessou os assassinatos de Letícia Curado, 26, e de Genir Pereira de Sousa, 47 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Agentes dasuspeitam de que o, 41 anos, tenha agido contra mais três. Investigadores da Divisão de Repressão a Sequestros (DRS) identificaram que o modo de agir do suspeito se enquadra em um caso de 2015 e em outros dois de 2013. Marinésio é assassino confesso da advogada Letícia Curado , 26, e de Genir Pereira de Sousa , 47.Entre os novos casos, amais antiga é, que. Ela havia saído da Estrutural e foi ao Itapoã visitar a casa de um irmão. Para chegar ao destino final, ela teria entrado em um veículo dirigido por um homem que se identificou como motorista deO outro caso de 2013 é o de. Ela saiu depara uma entrevista de emprego noe nunca mais foi vista. Também há indícios de que ela tenha entrado em um veículo que faz transporte pirata.A vítima mais recente é de, 47, saiu de casa para o serviço e desembargou no. Quando chegou à parada de ônibus, precisava andar 1,5km para chegar ao condomínio onde trabalhava. No entanto, teria, como de costume, entrado em um veículo que fazia transporte pirata. O corpo dela foi encontrado um ano depois, em um córrego doO coordenador da DRS, oLeandro Ritt, ressalta que o caso de desaparecimento dessas mulheres segue o: todas faziam uso de transporte pirata. "Todas também teriam andado na região onde Marinésio atuava contra as outras vítimas. Quando ficamos sabendo do caso de Genir, associamos a essas ocorrências", informou.Na semana passada, o delegadoMarinésio, mas o cozinheirocom as investigações. "Ele só afirma ter participado dos assassinatos de, nada além disso", frisou. Agora, os casos seguirão para ada corporação.