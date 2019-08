(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Sequelas psicológicas

Umadeprocurou a, na companhia da, após reconhecer oque confessou ter matado a advogada, e a auxiliar de cozinha. A jovem contou ter sido estuprada por, 41, em 1º de abril. Ela disse ainda que, após a, ele tentouA garota, que é a quartaa acusar Marinésio após reconhecê-lo, já havia registradodaem julho. Na manhã desta terça-feira (27/8), compareceu à unidade policial para identificá-lo.A mãe da adolescente contou que, no dia do crime, asaiu dode ônibus até aque frequenta, no. Ela voltou para casa no fim do dia, após a aula, e no início da tarde retornou à região de transporte público. No contraturno da escola, ela éna regional de ensino e atua comoAinda de acordo com o relato da mãe, ao atravessar a rua, a adolescente foi abordada por Marinésio, que estava em um, e não na Blazer cinza utilizada nos outros crimes. Armado com uma faca, ele obrigou a adolescente a entrar no carro. "Ele passou a tarde com ela, a estuprou, e, depois, a abandonou em uma área erma da cidade. Ainda chutou a perna dela para sair do carro e apertou o pescoço da minha filha", contou a mãe, de 47 anos.recorda que asó chegou em casa por volta das 16h. Ela chorava, mas não contou o que tinha acontecido. "Após o episódio, minha filha parou de usar, tentou tirar a própria vida em 28 de maio e duas outras vezes, em junho e julho, quando finalmente disse o que aconteceu", disse a mãe.Depois do crime, a adolescente faz tratamentoe é acompanhada por uma equipe na escola. "Nós registramos ocorrência ainda em julho e hoje (terça-feira) viemos na delegacia para reconhecer o homem que fez tudo isso", confirmou.toma trêscontrolados pela manhã e três à noite. "É um desespero. Minha filha tinha uma vida normal, estudava, trabalhava, se arrumava. Depois disso ela não quer nem tomar banho. Ficou com trauma. É muito triste tudo o que aconteceu com ela", frisou.Segundo a mãe, a adolescente tem certeza de que é Marinésio o homem que a. "Ela tem certeza, sem medo de errar. Quando ela a viu, começou a tremer, a chorar. Ela passou mal hoje na escola, precisou ser socorrida, e levada para casa", destacou.Depois de ser preso e confessar os assassinatos da advogadae da auxiliar de cozinha, Marinésio foi apontado por quatro mulheres como o autor de ataques que elas sofreram. A primeira a acusá-lo procurou a polícia na segunda-feira (26/8) à noite. As outras três — duas irmãs, que sofreram o ataque no último sábado, um dia após a morte de Letícia — e a adolescente procuraram a polícia nesta terça.foi preso na últma segunda-feira, depois de acoletar diversas provas que o ligavam à morte de. Ele acabou confessando o crime, levou os policiais ao corpo da advogada e também revelou ter matado. Ao se pronunciar sobre as mortes, Marinésio confirmou que matou as duas mulheres e não disse por que cometeu os crimes. "Quando vi, já tinha acontecido", afirmou.