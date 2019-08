Funcionária do MEC, a advogada Letícia Sousa é encontrada morta

(foto: Reprodução/Instagram)

A advogada Letícia Sousa Curado Melo, 26 anos, está morta. O corpo dela foi encontrado na tarde desta segunda (26/8). Ela estava desaparecida desde a manhã de sexta-feira (23/8), quando saiu para trabalhar, por volta das 7h30, do Arapoanga, onde vivia com o filho de 3 anos e o marido. A notícia foi confirmada ao Correio pelo marido dela.





Por volta de 15h30, o pai e o marido de Letícia chegaram chorando naescoltados por policiais. Quando a reportagem se aproximou, eles pediram "agora não, gente. Agora não". Ochegou em seguida, também desesperado. Do lado de fora da unidadeé possível ouvir os gritos. Menos de 10 minutos depois, uma equipe dedeixou a delegacia com, a mesma usada para isolar locais de crime.prendeu um cozinheiro de 41 anos, apontado como suspeito de envolvimento no sumiço de. Segundo os, imagens de segurança mostram o momento em que a jovem entrou no carro dele. Dentro do veículo, foram encontrados uma bolsa, um relógio e objetos escolares. Aconfimou que os itens pertencem à jovem, segundo o delegado-chefe da

À polícia, no entanto, o homem nega que tenha praticado o crime. Aos jornalistas que estavam na delegacia, ele disse ter confiança de que tudo será esclarecido. Segundo os investigadores, o cozinheiro não tem antecedentes criminais. É casado e pai de uma adolescente de 16 anos. Comoção O desaparecimento de Letícia mobilizou o Distrito Federal.