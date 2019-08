Assassino de servidora do MEC nega envolvimento em desaparecimento de mulher em Sobradinho

Gisvania desapareceu em outubro de 2018 e até hoje não foi encontrada (foto: Arquivo pessoal)

dos Santos Olinto, 41 anos, prestadesde a manhã desta quinta-feira (29/8) sobre odePereira dos Santos, 33.confesso daCurado, 26, e daPereira de Sousa, 47, o criminoso negou ter participado desse caso específico.Leandro Ritt, chefe da DRS, não deu detalhes sobre o que o acusado disse em depoimento. No entanto, destacou apenas que "ele negou qualquer tipo dee que nunca viu a vítima".Ainda segundo Leandro Ritt, o cozinheiro não ficou sem dar respostas. "Inclusive, ele tem noção que épor outrosno. Mas, assim como no depoimento sobre Gisvania, ele não apresentou qualquer emoção. Não existe sentimento de compaixão. Ele só faz algo se vislumbrar alguma vantagem", destaca.Agora, agentes da DRS continuarão apurando se Marinésio tem ou não envolvimento no caso Gisvania. "Contudo, será um trabalho mais técnico. Nosso objetivo é encontrarde que ele estava no local do crime, e não obter uma confissão. O Marinésio é uma dasdesse caso", conclui o delegado.