"Precisam entender que não temos culpa", diz mulher de assassino em Brasília

Marinésio confessou o assassinato de duas mulheres: Letícia Curado e Genir Pereira de Sousa (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

“Estamos tentando preservar as nossas vidas. As pessoas precisam entender que não temos culpa e que estamos sofrendo muito”. Esse é odado, 41 anos. O homem édode, 26, e de, 47. Ele éemEm breve conversa com a reportagem, a família negou que soubesse das ações de Marinésio, como conta adele. “Sabemos que, se ele assumiu os crimes, é porque os cometeu. Só que todos estamos surpresos com a história. Com a gente, ele era umacompletamente”, destaca a jovem.“Ele era uma pessoa. Como podíamos imaginar? Mas estamos sofrendo com a ausência dele e com a forma que as pessoas estão nos tratando. É umamuito”, relata a adolescente.doconfesso das duas mulheresde. Ao Correio, vizinhos contaram que a esposa e a filha dele deixaram a casa onde viviam por estarem recebendode moradores da região. Ele é suspeito de ter atuado em outros nove casos.A mulher de Marinésio teria recebido ameaças porde troca de. De acordo com um amigo da família há mais de 15 anos, disseram à mulher que adela seria. Assustada, ela decidiu deixar a residência. Na noite dessa terça-feira (27/8), um caminhão foi ao imóvel para fazer o transporte dos bens dela.A mulher não disse para onde iria e deixou o lugar ainda pela noite. Na manhã desta quarta-feira (28/8), a casa estava vazia. Apenas um cachorro ficou para fazer a guarda do local. Aos, ela disse que iria, lugar onde morava com Marinésio e a filha há cerca de 15 anos."Fico muitocom essa situação. Ela é uma pessoa boa, da igreja e não merecia passar por isso. Ontem, ela foi visitar Marinésio na delegacia. A filha deles também está muito", contou o amigo da família, que pediu para não ser identificado.