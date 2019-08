Jovem encontrada morta no Lago Paranoá pode ter sido vítima de Marinésio

Carolina Macedo Santos, 15, era amiga da filha de Marinésio e tinha o costume de pegar carona com ele até a escola (foto: Reprodução)

vaique apurou ada. De acordo com o delegado-adjunto da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), Éder Charneski, surgiram fortesde que a adolescente tenha sido uma dasdedos Santos Olinto, 41,da advogada, 26, e da auxiliar de cozinha, 47. Depois que o caso veio à tona, outras mulheres vítimas de violência sexual procuraram a delegacia para denunciá-lo.O delegado contou que o padrasto de Carolina esteve na última quarta-feira (28/8) na delegacia após vernasdas duas mulheres e da enteada, que foi encontrada comno, em 17 de maio de 2018. Marinésio éda adolescente e tinha o costume de dar carona para ela e adele, 16, que erame estudavam na mesma escola.Segundo a família, Carolina saiu de casa na tarde de 14 de maio de 2018 para, supostamente, encontrar uma pessoa que conheceu pela. Ela foi acompanhada de duas amigas até a, onde foi vista pela última vez com vida. "Marinésio pode ter oferecido, como fez com as. O corpo dela foi encontrado três dias depois do desaparecimento, já estava em estado avançado de putrefação, mas o exame indicou que ela pode ter sido asfixiada. Como tudo está nodo Marinésio, tudo indica que ela foi mais uma vítima dele. Mas, somente as investigações vão dizer", afirmou o delegado.Para ele, a vítima pode não ter sido morta onde foi encontrada, apenas o corpo ter sido jogado no Lago Paranoá. "Estamos decidindo ainda quem vai ficar à frente dessas: se a 10ª DP, onde o caso da Carolina foi registrado, ou se a 31ª DP (Planaltina), que já está à frente do caso Marinésio. Eles já têm umcom o, o que facilita eleou. Caso ele negue a autoria, vamos trabalhar com outra linha de investigação, mas ao que tudo indica ele assassinou a adolescente", disse Éder.



Relembre o caso



O corpo de Carolina Macedo Santos, 15 anos, foi encontrado no Lago Paranoá em 17 de maio de 2018. Moradora do Vale do Amanhecer, em Planaltina, ela estava desaparecida desde 14 de maio do mesmo ano. À época, a mãe da adolescente, Durvalina Macedo Santos, contou que ela saiu de casa às 14h no dia do desaparecimento, com duas amigas da escola e não foi mais vista.



As amigas disseram à mãe da jovem, que ela tinha ficado na parada de ônibus esperando um coletivo para o Lago Sul. Ela teria marcado um encontro com outra amiga que conheceu pela internet. Sem solução, o caso foi arquivado.