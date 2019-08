Cozinheiro preso confessou ter assassinado funcionária do MEC

IS

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) funcionária do Ministério da Educação (MEC), o cozinheiro Marinesio dos Santos Olinto, de 41 anos, confessou ter estrangulado a vítima, Letícia Sousa Curado, de 26, até a morte. Na companhia da advogada, ele levou os policiais até o corpo, que estava em uma manilha às margens da estrada, no sentido Vale do Amanhecer. Preso como principal suspeito do sumiço da, oMarinesio dos Santos Olinto, de 41 anos, confessou ter estrangulado a vítima,Curado, de 26, até a morte. Na companhia da, ele levou os policiais até o corpo, que estava em uma manilha às margens da estrada, no sentido





15:37 - 26/08/2019 Suspeito de envolvimento no sumiço de funcionária do MEC é preso ônibus que ela, no sentido Plano Piloto. Na manhã sexta-feira (23/8), após deixar a filha dele na escola, ele a viu na parada de ônibus do Araponga e parou.



"Ele disse que estava indo sentido Paranoá e ela pediu uma carona até a Rodoviária da cidade para, de lá, pegar um ônibus e seguir para o Plano", contou um dos investigadores da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Marinesio contou aos policiais que conhecia Letícia por pegar o mesmoque ela, no sentido Plano Piloto. Na manhã sexta-feira (23/8), após deixar a filha dele na escola, ele a viu na parada de ônibus do Araponga e parou."Ele disse que estava indo sentido Paranoá e ela pediu uma carona até a Rodoviária da cidade para, de lá, pegar um ônibus e seguir para o Plano", contou um dos investigadores da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).





No caminho, Marinesio teria começado a assediar a vítima, que recusou a investida. Foi quando ele a teria estrangulado. "Ele disse que jogou a bolsa dela fora e pegou alguns pertences. Depois, desovou o corpo em uma manilha e ficou com alguns objetos da vítima", contou o policial.



"Ele resolveu confirmar, pois os advogados apresentaram os benefícios de colaborar com a investigação", contou o investigador.





Diretor-geral da Polícia Civil, Robson Candido esteve junto do delegado-chefe da 31DP, Fabrício Machado, e do diretor de Polícia Circunscricional (DPC), Jeferson Lisboa. "Viemos dar os parabéns para a equipe por todo empenho dos colegas. Tivemos equipes mobilizadas desde o dia do desaparecimento da vítima, não só de Planaltina, mas de outras unidades também. Toda a instituição esteve mobilizada", reforçou.