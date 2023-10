Messi segurou bandeira palestina?

436

O jogador de futebol argentino Lionel Messi não publicou uma fotografia sua com a bandeira palestina em suas redes sociais. A imagem, digitalmente alterada, foi compartilhada dezenas de vezes desde pelo menos 24 de outubro de 2023, em meio à guerra iniciada no último dia 7 de outubro pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel. No registro real, que serviu de base para a montagem, Messi segura a placa de uma empresa especializada na venda de produtos autografados por atletas.

'Grande Messi', diz uma das mensagens publicadas no Facebook. O conteúdo circula também no X (antes Twitter) e foi difundido em outros idiomas, como inglês e espanhol.

Captura de tela feita em 26 de outubro de 2023 de uma publicação no Facebook

Militantes do Hamas entraram em Israel a partir da Faixa de Gaza em 7 de outubro e mataram ao menos 1.400 pessoas, principalmente civis que foram baleados, mutilados ou queimados no primeiro dia do ataque, segundo autoridades israelenses. Segundo Israel, cerca de 1.500 combatentes do Hamas foram mortos em confrontos até que o Exército retomou o controle da área atacada.

Mais de 8.300 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos na Faixa de Gaza em bombardeios por parte de Israel como retaliação aos ataques, segundo o último dado divulgado pelo Ministério de Saúde do Hamas em Gaza.

Com a crise humanitária em Gaza, a ajuda internacional começou a chegar a partir do Egito, através da passagem na fronteira de Rafah, por onde já passaram mais de 50 caminhões com produtos básicos.

Mas a imagem viral não mostra Messi se posicionando a respeito do conflito.

O conteúdo simula uma publicação do perfil oficial de Messi no Facebook. Apesar de a foto de perfil corresponder à usada por Messi na rede social, a imagem apresenta indícios de edição digital, como a definição em vermelho da bandeira no dedo mínimo do lado esquerdo da imagem, a ponta do dedo anelar na mesma mão, as sombras abaixo dos dedos do atleta e o reflexo da placa:

Captura de tela feita em 26 de outubro de 2023 de uma publicação no Facebook com destaques feitos pela AFP

Uma busca reversa pela imagem viral no Google trouxe como resultado uma página do site de vendas 'Icons.com', que oferece produtos autografados por atletas profissionais. Nela, Messi é visto na mesma posição, porém segurando uma placa com a logomarca da loja, e não a bandeira palestina.

Captura de tela feita em 26 de outubro de 2023 do site 'Icons.com'

Analisando o perfil oficial do jogador no Facebook, é possível ver que a fotografia original, com a placa do site, também foi compartilhada por Messi na rede social e no Instagram, em 10 de maio de 2021:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

Uma busca por notícias sobre Messi e o conflito entre Israel e o Hamas em 2023 não trouxe como resultado nenhum posicionamento do argentino.

O AFP Checamos já verificou diversos outros conteúdos ligados à guerra.

