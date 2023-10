Site que circula nas redes não permite cadastro no programa Voa Brasil

436





Captura de tela feita em 25 de outubro de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Ao longo de 2023, o governo federal anunciou a intenção de lançar o programa Voa Brasil para democratizar o acesso a viagens aéreas, permitindo que beneficiários comprem passagens por até R$ 200. Desde meados de outubro, publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais alegam divulgar um site onde usuários poderiam se cadastrar para participar do programa. No entanto, o link não possui qualquer relação com o governo, que alerta para o risco de golpes. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o programa está em fase de ajustes, de modo que ainda não é possível se cadastrar.

'Novo programa prevê passagens a R$200,00. Para fazer seu cadastro e assistir a reportagem completa clique em '"Saiba Mais', dizem publicações compartilhadas no Facebook (1 e 2).

As postagens são acompanhadas por uma reportagem com o logo da emissora GloboNews, do Grupo Globo, com o seguinte texto sobreposto: 'Mais de 58 mil acessos no aplicativo em menos de 24HRs'. Abaixo, o usuário é direcionado para um link com o domínio 'noticiasvoabrasil', que exibe o que aparenta ser uma reportagem em vídeo e texto da CNN Brasil.

O texto da suposta reportagem informa que o programa já está liberado mas com 'vagas limitadas' e direciona para um segundo link onde o usuário poderia realizar o cadastro. Essa página exibe uma conversa com uma suposta atendente virtual do governo federal que pede o envio de dados pessoais.

Captura de tela feita em 18 de outubro de 2023 de um fragmento da falsa reportagem (foto: Reprodução)

No entanto, nenhum desses dois links são oficiais do governo federal e tampouco foram divulgados pelos veículos de mídia citados nas publicações virais.

Programa ainda não foi lançado

Anunciado originalmente em março de 2023, o programa Voa Brasil tem como objetivo democratizar o acesso a viagens aéreas, permitindo que beneficiários comprem passagens por até R$ 200. Isso seria feito através de uma parceria com companhias aéreas, que venderiam assentos ociosos, sobretudo fora de alta temporada, para quem se enquadrar em alguns requisitos. Aposentados e pensionistas seriam os primeiros beneficiados, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Mas, apesar de amplamente divulgado, o programa ainda não entrou em vigor, ao contrário do que asseguram as publicações viralizadas.

Em 13 de julho de 2023, Márcio França participou de uma aula magna na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde anunciou que o programa começaria no final de agosto, o que não aconteceu.

Em 10 de outubro, após a viralização dos conteúdos, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) publicou uma nota deixando claro que o programa ainda não tinha sido lançado e que, portanto, qualquer site que alegasse permitir a realização de cadastro no Voa Brasil era falso: 'O Governo Federal e o MPor não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para inclusão no programa'.

'Sites e redes sociais que oferecem facilidades e mesmo se apresentam como canais para cadastro em programas sociais do Governo Federal não são fontes oficiais e devem ser vistos com desconfiança, pois podem representar risco à segurança de dados do cidadão', afirmou o órgão.

Atenção! O programa Voa Brasil, que garantirá o acesso a viagens aéreas com tarifas mais acessíveis, ainda está em ajuste final e NÃO foi lançado. Deste modo, alertamos que o @govbr e o MPor não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para participação no programa. pic.twitter.com/shBTkaQcp8 — Ministério de Portos e Aeroportos (@mporoficial) — Ministério de Portos e Aeroportos (@mporoficial) October 10, 2023

Além disso, a Secretaria de Comunicação Social do governo comunicou que, quando o programa entrar em vigor, será necessário ter acesso à plataforma do portal do governo federal. É possível perceber que o site compartilhado nas redes não faz parte desse portal porque ele não possui o domínio gov.br, que aparece na url dos links oficiais do governo.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, o Voa Brasil ainda deve sofrer alterações, inclusive no nome. Em entrevista à rádio Bandnews FM no final de setembro, Sabino indicou que o programa seria conhecido como "Conheça o Brasil'.

Reportagens manipuladas

Uma das reportagens em vídeo utilizadas para ilustrar as publicações falsas possui o logo da CNN e aparece quando o usuário clica no link compartilhado nas redes. Na gravação, um jornalista é ouvido dizendo que o 'governo está anunciando um aplicativo para vender passagens de avião a R$ 200', enquanto um texto sobreposto diz: 'Vagas abertas: venda de passagens a R$200,00'.

Uma busca por palavras-chave no Google, com transcrição de trechos da fala do apresentador, mostrou que as imagens foram retiradas de uma matéria da CNN, publicada em 30 de junho de 2023. No material original, no entanto, o texto que pode ser lido é: 'Veja quais são as manchetes agora no país'.

A partir de 49 segundos do vídeo adulterado, o jornalista da CNN também parece dizer que, para participar do programa, os beneficiários precisarão pagar uma 'pequena taxa de adesão'. Essa é uma locução falsa que não faz parte do conteúdo original publicado pela emissora.

Uma segunda reportagem aparece diretamente no Facebook, antes de o usuário acessar o link. Nela, dois jornalistas dão detalhes sobre o programa Voa Brasil em um estúdio em que o nome 'Bora Brasil' pode ser visto ao fundo. Na parte de baixo da tela, uma tarja indica que o programa teria ido ao ar na emissora GloboNews, com a manchete: 'Mais de 58 mil acessos no aplicativo em menos de 24HRs'.

No entanto, uma busca pelas palavras-chave 'Bora Brasil' e 'Voa Brasil' mostrou que esse conteúdo também foi manipulado. Trata-se de um trecho da edição do jornal "Bora Brasil", do grupo Bandeirantes, e não da GloboNews, que foi ao ar em 14 de julho de 2023 e que não direcionava o público a nenhum aplicativo.

Em momento algum as reportagens originais informam que o programa já estaria vigente.

A CNN e o grupo Globo, vinculados às publicações fraudulentas, se manifestaram apontando que o site viralizado faz parte de um golpe para roubar dinheiro e dados das vítimas. Outros sites também denunciaram as tentativas de golpe (1, 2).

O governo federal informou que é possível denunciar tentativas de golpe pelo site Fala BR, pelo e-mail do Ministério de Portos e Aeroportos - ouvidoria@mpor.gov.br - e pelo telefone (61) 2029-8090.

