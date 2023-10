Fábrica da Coca-Cola em João Pessoa fechou em 2019, não em 2023

436





Um artigo sobre o encerramento da linha de produção da fábrica Solar Coca-Cola em João Pessoa, na Paraíba, foi compartilhado mais de 10 mil vezes nas redes sociais desde 11 de outubro de 2023 como se o fechamento fosse recente. Contudo, o fim das atividades da unidade fabril foi anunciado em novembro de 2019, causando 80 demissões na época. Atualmente, a estrutura comercial e logística da unidade seguem funcionando.

', lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula no Instagram , no Facebook , no X (antes Twitter), no TikTok e no YouTube

'[...] Após longos anos no mercado, a Solar Coca-Cola decidiu fechar sua unidade. Eu vivi pra ver isso, mas a economia tá bombando, o desemprego tá caindo. Só na cabeça desses petistas', diz um homem na sequência.

No entanto, o fechamento da fábrica ocorreu em 2019, não em 2023.

Por meio de uma busca por um trecho do texto que é lido pelo usuário no vídeo viral, o AFP Checamos localizou um artigo publicado pelo site TV Foco em 11 de outubro de 2023 intitulado: 'Desativada para sempre: O fechamento de fábrica da Coca-Cola no Brasil, demissão e comunicado da empresa'.

Apesar de ter sido publicado recentemente, o texto informa que o encerramento das atividades da fábrica Solar Coca-Cola em João Pessoa aconteceu em 2019.

Também foram encontradas notícias sobre o fechamento da Solar publicadas em portais locais em novembro de 2019 (1, 2, 3).

Segundo as informações reportadas, a unidade industrial e a linha de produção de refrigerantes foram extintas, causando a demissão de 80 pessoas. Porém, as estruturas comercial e logística, que empregavam cerca de 450 funcionários, foram mantidas.

Em nota divulgada pelos portais na época, a empresa informou que a decisão foi tomada por 'questões mercadológicas', com o intuito de preservar a sustentabilidade do negócio.

Procurada pelo AFP Checamos, a assessoria de imprensa da Coca-Cola confirmou que o encerramento da unidade fabril aconteceu em 2019 e acrescentou que, atualmente, a Solar segue operando normalmente em João Pessoa.

