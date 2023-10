Vídeo em que multidão entoa nome de Bolsonaro não é de Ribeirão Preto e nem de 2023

436

Um vídeo em que uma multidão entoa o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi gravado em Ribeirão Preto (SP) em 2023, ao contrário do que alegam publicações visualizadas mais de 69 mil vezes nas redes sociais desde 15 de outubro de 2023. Trata-se de um tumulto causado pela presença do então mandatário em outubro de 2022 na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no município paulista de mesmo nome. Além disso, não foi encontrado registro de que Bolsonaro estivesse em Ribeirão Preto no último dia 15.

'O fenômeno Bolsonaro em Ribeirão preto. 15-10-23. Divulguem porque a mídia podre não vai mostrar isto', diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Instagram, no Facebook, no TikTok e no X (antes Twitter).

Captura de tela feita em 23 de outubro de 2023 de uma publicação no Facebook

Na gravação, uma multidão é vista de cima, ao lado de uma tenda branca e de frente para um prédio amarelo. Em meio à aglomeração, gritos depodem ser ouvidos. Ao longe, dois letreiros indicam, acima de um prédio azul, e, ao lado.

Mas, ao contrário do que está escrito no vídeo viral, a sequência não foi feita em Ribeirão Preto em outubro de 2023.

No vídeo, é possível identificar a marca d'água da plataforma Kwai e a conta em que ele foi publicado: '@PatriotaBR1'.

Por meio de uma busca no perfil do usuário no Kwai foi possível encontrar o mesmo registro, publicado em 30 de abril de 2023, às 19h48. O texto sobreposto ao vídeo igualmente alega que as imagens teriam sido registradas em Ribeirão Preto, mas sem especificar a data.

Uma nova busca, dessa vez pelas palavras-chave 'Bolsonaro', 'Ribeirão Preto' e 'abril de 2023' levou a conteúdos de imprensa que relatam a presença do ex-presidente no município para uma participação no AgriShow, maior feira internacional de tecnologia agrícola da América Latina.

Contudo, as imagens veiculadas do evento e da recepção organizada pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não correspondem ao vídeo viral.

Alguns comentários nas publicações virais, por sua vez, põem em dúvida a localização de Ribeirão Preto e afirmam que o fato teria ocorrido na cidade de São Paulo.

Uma pesquisa no Google Imagens pelas palavras-chave 'Hotel Central restaurante' e 'São Paulo' levou a uma imagem do Booking.com do mesmo local que aparece na filmagem — o Hotel Central, localizado em Aparecida, município paulista.

Uma busca pelo endereço do Hotel Central no Google Maps permite observar os mesmos elementos presentes na sequência viral.

Comparação feita em 20 de outubro de 2023 entre capturas de tela de uma publicação no Kwai (E) e uma imagem do Hotel Central de Aparecida no Google Street View

Uma quarta busca, dessa vez pelas palavras-chave 'Bolsonaro', 'manifestação' e 'Aparecida', levou a conteúdos de imprensa (1, 2) publicados em outubro de 2022.

Na ocasião, Bolsonaro participava da missa celebrada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, quando um grupo de seus apoiadores interrompeu a cerimônia realizada pelo arcebispo Dom Orlando Brandes e hostilizou o padre, assim como membros da TV Aparecida.

Não foi encontrado registro de que Bolsonaro estivesse em Ribeirão Preto na data alegada nas publicações.

Referências