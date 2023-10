Imagens de pichação 'em Berlim' que mostra Zelensky como canibal foram manipuladas

436

Desde o início da guerra na Ucrânia, diversas alegações falsas circularam nas redes sociais, especialmente em relação ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Desde 13 de setembro de 2023, publicações que somam mais de 15 mil interações compartilham imagens de uma suposta pichação de Zelensky como um canibal em um edifício em Berlim, algo que também teria sido noticiado por dois veículos de comunicação alemães. Mas as fotos são manipuladas e os artigos de imprensa são falsos.

'A polícia alemã procura o autor de um grafite com esta imagem de Zelensky. Num dos edifícios de Berlim, desconhecidos pintaram Zelensky comendo a mão de um militar ucraniano, com a legenda "kannibale" (CANIBAL). O mural foi feito muito rapidamente e até agora a polícia de Berlim não conseguiu encontrar o autor desta obra prima', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram e no X (antes Twitter).

Alegações semelhantes também circulam em alemão, búlgaro e espanhol.

Captura de tela feita em 26 de setembro de 2023 de uma publicação no X

Na pichação, supostamente feita na parede de um prédio de fachada verde, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky é visto mordendo um braço com uma bandeira ucraniana costurada na manga; abaixo, está escrito 'canibal'.

Em algumas versões, a imagem aparece como parte de uma matéria da emissora alemã Deutsche Welle (DW), com o título, em tradução livre do inglês: 'Alemanha: Pichação escandalosa em Berlim.' Em outras, é compartilhada uma captura de tela de um suposto artigo do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung sobre a pichação.

Mas as imagens são manipuladas.

Uma pesquisa no X pelas palavras-chave, em alemão, 'prédio', 'graffiti' e 'Berlim' levou a uma publicação de 14 de setembro de 2023 no X, na qual um usuário identifica as coordenadas do verdadeiro edifício, localizado em Varsóvia, na Polônia.

Realizando uma busca pelas coordenadas no Google Street View, é possível verificar que se trata do mesmo edifício das imagens virais. Porém, nas fotografias manipuladas, a placa de rua e uma numeração que podem ser vistas na fachada foram eliminadas, e a bandeira polonesa foi substituída pela alemã.

O registro do Google Street View é de agosto de 2021, antes do início da guerra na Ucrânia. Em 25 de setembro de 2023, a AFP verificou se a pichação podia ser vista na fachada em questão. Não havia nenhuma imagem:

Fotografia feita em 25 de setembro de 2023 de um edifício em Varsóvia (foto: Maja CZARNECKA - AFP)

Neste momento, o prédio está sendo preparado para reformas. 'Os andaimes foram erguidos no dia 18 de setembro para reparar as varandas e pintar o edifício', disse à AFP o departamento técnico da cooperativa habitacional SBM Powi%u015Ble, responsável pelo prédio. 'Não havia pichação antes.' Uma moradora do condomínio, Anna Czyz, também afirmou sobre as imagens virais: 'Sim, esse é o nosso prédio, eu o reconheço. Nunca tivemos pichações assim na fachada'. Um funcionário de um quiosque localizado no térreo confirmou a afirmação, e outro morador acrescentou: 'Estou aqui todos os dias, teria visto o grafite.'

Artigos inventados de Deutsche Welle e FAZ

As publicações nas redes sociais também contêm capturas de tela de supostos artigos da Deutsche Welle (DW) e do Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sobre a pichação. Tanto a DW quanto o FAZ afirmaram à AFP que os artigos são falsos e que não foram publicados por eles.

'Nenhuma matéria sobre este tema foi publicada em plataformas DW. É falso', disse um porta-voz da Deutsche Welle em um e-mail de 22 de setembro de 2023. 'Isso pode ser visto na fonte, que não é a que usamos como DW. A falsificação também pode ser reconhecida pela formulação da frase, que não corresponde ao nosso entendimento de reportagem séria', ele explicou. A Deutsche Welle afirmou ainda que 'está considerando novas medidas em relação às postagens.'

Uma comparação entre a imagem viral e uma publicação da DW corroborou a diferença entre as fontes usadas:

Comparação entre capturas de tela de uma publicação no X (E) e um story no Instagram da DW de 27 de setembro de 2023

O FAZ também explicou que se trata de uma captura de tela manipulada. 'Podemos confirmar que esta é uma notícia falsa. O FAZ não publicou o artigo', disse um porta-voz em um e-mail de 25 de setembro de 2023. A alteração pode ser vista em vários fatores: o nome de Zelensky não aparece com a grafia utilizada pelo meio de comunicação, que geralmente escreve 'Wolodymyr Selenskyj'. Além disso, a fonte do título do site não corresponde à do veículo.

Ao realizar uma pesquisa por palavras-chave nos arquivos da Deutsche Welle e do FAZ, a AFP também não encontrou nenhum conteúdo sobre o tema.

Alegações semelhantes circulam sobre a fachada de um edifício em Paris e foram verificadas pela AFP.

