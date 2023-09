Mulher que nadou para os EUA em vídeo é uma nadadora profissional, e não refugiada de Cuba

436

Em 2013, a nadadora norte-americana Diana Nyad atravessou o estreito que divide Cuba e Estados Unidos a nado e sem equipamento de proteção. Em setembro de 2023, um vídeo do feito da atleta foi visualizado mais de 1,6 milhão de vezes em redes sociais com a alegação de que seria uma idosa fugindo de Cuba. Mas Nyad é especialista em longa distância e vinha tentando completar o percurso desde 1978.

'Uma idosa flagrada nadando sozinha em alto mar sem equipamentos de segurança em uma região com alta concentração de tubarões', lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula no X (antigo Twitter), no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kwai.

Na sequência, é possível ver uma mulher nadando no mar cercada por dois barcos a remo. 'Essa é Dyana Niad, 64 anos, nadou 54 horas seguidas, fugindo de Cuba', afirma o texto em seguida.

Captura de tela feita em 27 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

Contudo, a mulher que aparece na filmagem não fugia do país caribenho.

No vídeo viral, lê-se que o nome da mulher é 'Dyana Niad', porém o AFP Checamos verificou, por meio de uma busca no Google, que a ortografia está errada. O correto é Diana Nyad.

Nyad é uma nadadora de longa distância e recordista mundial que, em 2013, se tornou a primeira pessoa a cruzar o Estreito da Flórida, região que divide Cuba e Estados Unidos, a nado e sem o auxílio de uma jaula contra tubarões.

A nadadora compartilhou registros da trajetória em seu canal no YouTube e veículos da imprensa também repercutiram o feito na época.

Comparando as imagens divulgadas pelo canal Florida Keys TV em 2013, é possível ver que se trata do mesmo evento do vídeo viral.

Capturas de telas feitas em 28 de setembro de 2023 de publicações viralizadas no TikTok (E) e o vídeo do canal Florida Keys TV no YouTube

Ao todo, foram 53 horas para atravessar o trajeto de 166 quilômetros.

Nyad tentava completar o percurso desde 1978. Na penúltima tentativa, em 2012, a atleta desistiu após ficar dois dias no mar e ser queimada por águas-vivas.

Referências