Vídeo em que 'golpista que destruiu o relógio' chora é de um canal humorístico

A cena em que um homem de cabeça abaixada chora não mostra Antônio Cláudio Alves Ferreira, acusado de danificar o relógio de Dom João VI nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O conteúdo foi compartilhado mais de 1,2 mil vezes desde 15 de setembro, junto à alegação de que no registro aparece o 'golpista que destruiu o relógio'. Mas o conteúdo teve origem em um perfil humorístico, e o homem do vídeo não é, portanto, o mesmo que derrubou a peça histórica.

'Golpista Que destruiu relógio chora ao ser preso', diz um texto escrito no vídeo difundido no X (antes Twitter). O conteúdo também circula no Facebook, no TikTok, no Kwai e em um dos vídeos de notícias do perfil 'Galãs Feios' no YouTube.

Captura de tela feita em 26 de setembro de 2023 de uma publicação no X (antes Twitter)

O homem citado no texto do vídeo foi identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele foi filmado por câmeras de segurança derrubando no chão o relógio histórico de Balthazar Martinot, uma peça do século XVII dada de presente a Dom João VI, durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Ele foi preso pela Polícia Federal em 24 de janeiro e teve sua prisão mantida em julho pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No vídeo viral, um homem, usando uma camisa com cores vermelhas, é visto de cabeça abaixada e aparentemente chora enquanto uma narração ao fundo diz: 'E o golpista que destruiu o relógio histórico que estava em exposição no Palácio do Planalto permaneceu em silêncio durante o depoimento à polícia. Ele pode responder por até seis crimes. Antônio Cláudio Alves Ferreira aparece nessas imagens destruindo'.

Uma busca pelo trecho narrado localizou a origem do áudio: trata-se de uma reportagem do telejornal SBT Brasil , exibida em 24 de janeiro de 2023, data da prisão de Ferreira.

A reportagem não traz a informação de que o homem preso teria chorado em nenhum momento, e tampouco exibe as imagens do vídeo viral.

No vídeo difundido nas redes, também é possível perceber a logomarca da rede social TikTok e o nome de usuário '@carlos_andre_200'.

Uma busca na rede social localizou o vídeo original e o usuário, identificado como Carlos André, que produz conteúdos humorísticos. 'Não é conteúdo para crianças! Humor e simulação, nada é real', diz o texto da biografia do perfil.

Além do vídeo viralizado a respeito do homem que quebrou o relógio, o perfil de Carlos André traz diversos outros conteúdos semelhantes, nos quais ele simula outras situações envolvendo crimes (1, 2, 3).

Ao clicar no som utilizado no vídeo viral do TikTok, onde o perfil de Carlos André imita o homem que quebrou o relógio, é possível ver que a mesma narração foi usada em outros vídeos muito semelhantes (1, 2, 3), publicados pelo perfil '@carlos_almeida_ferreira', e na qual o autor se identifica como 'Carlos André Oficial'.

Captura de tela feita em 26 de setembro de 2023 mostrando os diferentes vídeos que utilizam a mesma narração do som viral

Procurado pelo AFP Checamos em 25 de setembro por mensagem direta no TikTok, o autor do perfil '@carlos_andre_200' reforçou que o conteúdo é de tom humorístico e que também é o administrador do perfil '@carlos_almeida_ferreira'.

O AFP Checamos também procurou a Polícia Federal a respeito do vídeo, mas a instituição informou que 'não se manifesta sobre eventuais investigados ou investigações em andamento'.

