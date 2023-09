Vídeo em que pessoas choram por conta da fome é de 2021, não de 2023

436





Captura de tela feita em 15 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

Uma sequência em que mulheres relatam dificuldade para obter alimentos não é recente, como afirmam publicações visualizadas mais de 920 mil vezes desde 7 de setembro de 2023. Segundo o conteúdo viral, as pessoas retratadas teriam perdido o benefício do Bolsa Família. Mas, na verdade, a gravação é de abril de 2021 e mostra o trecho de uma campanha realizada pela organização não governamental Amigos do Bem durante a pandemia de covid-19 no sertão nordestino.

'Bolsa Família. Famílias passam dificuldades após perder benefício', diz frase sobreposta ao vídeo compartilhado no Facebook, no Instagram, no Kwai e no TikTok. As imagens são sobrepostas também pela suposta data de gravação: '06/setembro'.

Na sequência, de pouco mais de um minuto, uma mulher é questionada:. Ao que ela responde chorando:. Em seguida, ela diz:

Em algumas publicações, as imagens são acompanhadas por uma animação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a frase 'Faz o L', associando a dificuldade relatada ao governo atual. Mas o depoimento é anterior à atual gestão do petista.

Uma busca por palavras-chave levou a um vídeo mais extenso, de 2:17 minutos, publicado em 9 de abril de 2021 na página da ONG Amigos do Bem no YouTube, sob o título 'Com a Pandemia a situação de fome se agravou no sertão nordestino'.

'No sertão nordestino milhares de pessoas vivem no meio do nada, em casas de taipa, sem comida, água, sem o básico para se viver com o mínimo de dignidade. Com a pandemia, a fome se agravou. Precisamos de sua ajuda. Participe da nossa Campanha Emergencial', é a descrição do vídeo no canal da ONG.

Na gravação original, uma integrante da organização diz: 'Nós estamos aqui no sertão porque aqui é o maior foco de miséria do nosso país'. Na sequência, a partir dos 18 segundos, é exibido o relato compartilhado nas redes sociais fora de contexto. Em nenhum momento é citado que a dificuldade relatada teria relação com um corte no Bolsa Família.

Em março deste ano, o governo federal anunciou o corte de 1,5 milhão de cadastros que não atendem aos requisitos para participarem do programa de transferência de renda Bolsa Família.

