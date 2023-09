Ventania forte foi causada pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul?

436

Um vídeo que reúne imagens de danos provocados por grandes ventanias em diferentes lugares do mundo foi visualizado mais de 4,4 milhões de vezes como se mostrasse consequências do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul no início de setembro de 2023. Mas, por meio de uma busca reversa de imagem, a AFP verificou que todos esses registros são anteriores à passagem da tempestade pelo estado, e foram associados a eventos climáticos que aconteceram nos Estados Unidos e na China.

'Por que as mídias não estão divulgando. Rio Grande do Sul pede ajuda', diz o texto sobreposto ao vídeo que circula no TikTok, no Facebook, e no Instagram.

Na sequência, vê-se ventanias derrubando árvores, arrastando objetos e removendo o telhado de casas.

Captura de tela feita em 13 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

As publicações começaram a circular depois que um ciclone extratropical atingiu 98 municípios do Rio Grande do Sul no último dia 4 de setembro, causando a inundação do rio Taquari . Até o fechamento desta matéria, são 47 mortes , 4.794 desabrigados e mais de 340 mil pessoas afetadas.

As chuvas intensas e os fortes ventos levaram à destruição de casas, pontes e ao bloqueio de estradas, como registrado em imagens pela AFP.

Mas o vídeo viralizado não retrata este mesmo fenômeno, e, sim, eventos anteriores em outros lugares do mundo, de acordo com registros encontrados por meio de busca reversa.

Na primeira parte do conteúdo, é possível ver três sequências de árvores sendo atingidas por ventos fortes. As mesmas imagens foram encontradas em publicações de julho deste ano, sem informações sobre a localização. O AFP Checamos não conseguiu encontrar o vídeo original com informações sobre o local dos registros.

Em seguida, são mostradas imagens de um tornado destruindo casas. O registro foi publicado em abril de 2022 pelo canal do metereologista Reed Timmer no YouTube e mostra um tornado em Andover, no estado norte-americano do Kansas. Segundo a imprensa local, o fenômeno se formou no dia 29 de abril, destruiu mil casas e deixou quatro feridos, mas não houve mortos.

O vídeo viral exibe, na sequência, imagens de uma lixeira sendo arrastada. O registro foi encontrado em uma publicação de outubro de 2017 na plataforma de streaming chinesa IQIYI. A postagem não informa a localização, mas é possível ver caracteres chineses em uma porta.

Captura de tela feita em 13 de setembro de 2023 de um vídeo no IQIYI de 2017

Depois, a sequência mostra uma árvore caindo em carros estacionados. O mesmo vídeo foi publicado em setembro de 2018 pelo portal chinês DuteNews. De acordo com a publicação, a imagem foi feita na província chinesa de Guangdong, durante a passagem do tufão Mangkhut.

Por fim, o vídeo mostra uma ventania atingindo um estacionamento. As imagens foram encontradas em uma publicação de outubro de 2019, no site IQIYI. Segundo a legenda, o registro também foi feito na província de Guangdong.

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos.

