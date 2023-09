Pessoas fardadas estavam em manifestação no Rio em 2022 ou 2023?

436

Uma sequência que mostra uma marcha de pessoas uniformizadas no Rio de Janeiro não é de setembro de 2023 nem fez parte das comemorações do feriado da Independência do Brasil esse ano, como alegam usuários nas redes sociais, em publicações visualizadas mais de 500 mil vezes desde 8 de setembro. A gravação é de dezembro de 2022, quando grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram uma manifestação contra o resultado das eleições em um acampamento montado em frente ao Comando Militar do Leste, na capital carioca.

'B R A S I L ESTE É O VERDADEIRO DESFILE DO DIA : ' 07 DE SETEMBRO DE 2023 ' PARABÉNSSSSSSSSSS VETERANOS - RJ -', afirma um dos usuários em publicações compartilhadas com o vídeo no X (antes Twitter) e no YouTube. Alegações similares, de que a manifestação ocorreu em outros dias de setembro, também circulam no Facebook (1, 2) e no TikTok (1, 2).

Captura de tela feita em 11 de setembro de 2023 de uma publicação no X

Na gravação, pessoas uniformizadas marcham em frente à sede do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, sendo acompanhados por manifestantes com camisas do Brasil e segurando cartazes com as frases

Mas a manifestação não foi realizada em setembro de 2023, como alegam as mensagens virais.

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo levou a publicações que reproduzem o mesmo momento em dezembro de 2022.

Uma nova busca, desta vez pelo nome do usuário '@CiceroFerreira1797', que aparece em algumas das mensagens, levou ao vídeo original, publicado no Kwai em 18 de dezembro de 2022.

Naquele momento, grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro promoviam manifestações em bases de acampamentos montados em frente a quartéis militares do país, em protesto contra o resultado do segundo turno das eleições em 2022.

No Rio de Janeiro, o núcleo montado foi na praça Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Leste, na região central da cidade. Os acampamentos só foram desmontados em 9 de janeiro de 2023, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes.

A marcha foi registrada na mesma data, por usuários, a partir de outros ângulos (1, 2, 3). A manifestação também foi reportada pela imprensa.

À AFP, o Comando Militar do Leste confirmou por meio de sua assessoria de imprensa que o ato registrado na sequência viralizada não ocorreu em 2023. 'De forma complementar, informa-se que o vídeo em questão data o ano de 2022', disse, em nota.

O AFP Checamos já verificou alegações semelhantes anteriormente.

