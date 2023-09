Vídeo de protesto de servidores é contra o governo Zema, e não contra Lula

436





Combinação de capturas de tela feita em 6 de setembro de 2023 de publicações no TikTok (foto: Reprodução)

Um vídeo de manifestantes pedindo que as pessoas 'saiam das redes sociais' e 'vão às ruas lutar' não foi feito em um protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e tampouco mostra 'prefeitos do Nordeste', como sugerem publicações com mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais desde 3 de setembro de 2023. Na verdade, o registro foi feito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 29 de agosto de 2023, quando servidores estaduais se manifestaram contra a proposta do governador Romeu Zema (Novo) de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

'Essa luta não é minha, é de vocês aí façam o L', diz a legenda de publicações no Facebook, no Instagram e no TikTok. Há uma versão da mesma gravação que também circula no TikTok afirmando que os manifestantes seriam 'prefeitos do Nordeste' contra o atual mandatário.

A alegação é compartilhada junto a um vídeo em que pessoas são vistas dizendo em coro:

Em determinado momento da sequência, aparecem pessoas segurando um cartaz com uma frase, sendo possível identificar no início a palavra 'Sindepominas', sigla para Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais.

Uma pesquisa no perfil da associação no Instagram mostrou que no dia 29 de agosto de 2023 foi publicado um vídeo com uma sequência de imagens semelhante ao conteúdo viral, embora sob um ângulo diferente.

Na publicação, o Sindepominas afirma que 'está sempre na luta pelos filiados e não-filiados porque nossa batalha é por todos os nobres Delegados e Delegadas de Polícia de Minas Gerais'.

Uma comparação entre fragmentos do conteúdo viral e o registro original permite observar os mesmos elementos:

Comparação feita em 5 de setembro de 2023 entre capturas de tela do vídeo no TikTok (E) e a gravação publicada no Instagram do Sindepominas (foto: Reprodução)

Contatada pelo Checamos, a assessoria de imprensa do Sindepominas informou, em 5 de setembro de 2023, que as imagens foram feitas em 29 de agosto de 2023 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Na ocasião, servidores aposentados e da ativa da área de segurança pública do estado protestaram contra propostas do governador, Romeu Zema, como o 'Regime de Recuperação Fiscal (RRF), cujas consequências são o congelamento dos salários por pelo menos mais 8 anos' e a 'proibição/restrição de abertura de novos concursos públicos e também a política de sucateamento do serviço público proposto pelo Governo que tem ênfase neoliberal e privatista', informou o sindicato por e-mail.

O RRF, instituído em 2017 pelo governo federal, durante mandato de Michel Temer (2016 - 2018), é um mecanismo de auxílio para os estados e o Distrito Federal no equilíbrio das contas públicas. Quem adere ao regime recebe os chamados benefícios, como 'flexibilização de regras fiscais, concessão de operações de crédito e a possibilidade de suspensão do pagamento da dívida' com a União.

Em contrapartida, fica proibida a concessão de benefícios fiscais e reajustes salariais para servidores públicos estaduais.

Em junho de 2023, Zema solicitou à ALMG o desarquivamento do Projeto de Lei 1.202/19, que autoriza a adesão de Minas Gerais ao RFF.

O protesto também foi registrado pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado (Sindep) de Minas Gerais em publicação no perfil da entidade em 29 de agosto de 2023.

A ALMG também noticiou as manifestações dos servidores estaduais nesta data, igualmente destacando que se tratava de um protesto 'contra propostas do governador Romeu Zema (Novo)'.

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos.

