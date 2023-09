Gravação de alimentos sendo descartados é de 2020 após cheia em SP, não no Nordeste em 2023

436

Um vídeo de alimentos sendo jogados fora foi visualizado mais de 700 mil vezes nas redes sociais desde 24 de setembro de 2023 como se mostrasse feirantes do Nordeste descartando mercadorias não vendidas. No entanto, a sequência foi feita em 2020, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). A companhia confirmou o local da gravação do registro, publicado pela imprensa na época. O descarte ocorreu porque os produtos foram atingidos por uma cheia.

'Crise econômica no nordeste. Comerciante chateado que não ta vendendo nada então descartando a mercadoria', diz o texto sobreposto a um vídeo que circula no Instagram, no Facebook, no Kwai e no TikTok, e que mostra vários alimentos sendo jogados fora.

'Nós traz a mercadoria pra feira e não vende nada, nós tem que descartar porque não vende. Ai vocês fica dizendo que é fake news. Quando é que vocês vão reconhecer a besteira que nós fez votando nesse tal desse L', narra a voz de um homem, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Captura de tela feita em 25 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

Contudo, a gravação não foi filmada durante o atual governo Lula nem na região Nordeste do país.

Por meio de uma busca reversa de imagem, o AFP Checamos localizou o vídeo viral em uma publicação no Facebook de 11 de fevereiro de 2020, na qual não é possível ouvir a narração do vídeo viral.

A legenda da postagem afirma que a sequência foi feita na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), onde acontece a comercialização de produtos hortícolas.

Uma pesquisa por palavras-chave encontrou a filmagem em uma matéria do Globo Rural publicada na mesma data da publicação no Facebook. Segundo o texto, o registro foi feito no entreposto da capital paulista e os alimentos foram desprezados por terem sido atingidos por uma enchente.

Na época, ocorreram cheias em toda a cidade e a Ceagesp teve de ser fechada para limpeza dos estragos.

O AFP Checamos procurou a assessoria de imprensa da Ceagesp, que confirmou que o vídeo foi feito após um alagamento na unidade de São Paulo.

