Vídeo tira de contexto declaração de Lula sobre a bandeira do Brasil

Captura de tela feita em 22 de setembro de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não desdenhou da bandeira do Brasil durante um discurso de campanha em 2022, como afirmam publicações visualizadas mais de 120 mil vezes desde 18 de setembro de 2023 nas redes sociais. O vídeo utilizado para embasar as alegações passou por um corte de edição que modifica o contexto original do discurso. Em outros registros do momento, é possível ver que Lula fez elogios ao símbolo nacional durante críticas ao seu uso político por parte do então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

'VERGONHA DO MOMENTO TRÁGICO QUE VIVEMOS NO NOSSO BRASIL. MEU DEUS... ONDE ISSO VAI PARAR?', diz uma das publicações que circulam no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kwai e no X (antes Twitter).

Nas mensagens, os usuários compartilham o trecho de um comício em que Lula aparece falando sobre as bandeiras do Brasil e do Partido dos Trabalhadores (PT). No momento viralizado, ele segura a do PT e afirma:[do Brasil]

Mas o discurso do presidente na ocasião não foi para exaltar a bandeira de seu partido em detrimento à do Brasil, como sugerem os usuários.

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo levou a uma publicação do jornal O Estado de S. Paulo que registrou o mesmo momento, em 18 de setembro de 2022.

Nessa data, Lula realizou um comício de campanha para seus apoiadores em Florianópolis (SC). Em seu discurso, o então candidato à presidência criticou Bolsonaro por 'utilizar' a bandeira nacional, por não ter 'orgulho' de representar um partido político.

O momento em que Lula fala da bandeira do Brasil também foi registrado por outros veículos de comunicação (1, 2) e no perfil oficial do presidente no YouTube.

Uma análise da gravação publicada pelo Estadão mostra que o trecho do vídeo compartilhado nas redes oculta passagens que dão o contexto original ao discurso.

Já nos segundos iniciais, por exemplo, Lula aparece segurando a bandeira do Brasil e critica a conotação política de seu uso por Bolsonaro.

'Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém... Ele diz o seguinte: 'o meu partido é o Brasil'. E eu queria dizer pra ele que o Brasil não é partido. O Brasil é o nosso país' (...).

Em seguida, o então candidato faz elogios ao símbolo nacional: 'E que essa bandeira aqui [do Brasil] não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país.'

Na passagem seguinte, o discurso seguiu com o trecho viralizado, em que Lula passa a segurar e a exaltar também a bandeira do PT. Na parte final da gravação, também oculta nas publicações virais, ele afirma: 'Essa bandeira [do Brasil] é do meu país. E essa bandeira é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que muito me dá orgulho de ter criado esse partido'.

As declarações de Lula na ocasião foram semelhantes a outras manifestações públicas suas sobre a bandeira nacional (1, 2).

O AFP Checamos já verificou outros conteúdos associados a discursos do presidente (1, 2, 3).

