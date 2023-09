Garanhuns não derrubou estátua de Lula; imagem viral é do RS

436





Captura de tela feita em 15 de setembro de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

O prefeito de Garanhuns não mandou derrubar uma estátua do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no município pernambucano, como afirmam publicações visualizadas milhares de vezes nas redes sociais desde 6 de setembro de 2023. As alegações são acompanhadas por uma suposta matéria relatando o caso. Mas o texto não foi publicado no portal de jornalismo citado e a imagem que o ilustra mostra, na verdade, a remoção de um busto do ex-presidente Costa e Silva, em Taquari (RS), em 2014. Além disso, a prefeitura de Garanhuns informou que a cidade não possui nenhuma estátua de Lula.

'O LADRÃO TEVE SUA ESTÁTUA DERRUBADA PELO PREFEITO EM GARANHUNS', diz um dos usuários em publicações que circulam no Facebook, no TikTok e no X (antes Twitter).

O mesmo conteúdo já havia circulado em setembro de 2021, sobre a suposta remoção da homenagem ao, uma vez que o presidente nasceu neste município pernambucano.

As publicações são embasadas na imagem de uma suposta reportagem com o logo da revista Veja. Com o título 'Prefeito de Garanhuns manda derrubar estátua de Lula', a 'notícia' replicada é ilustrada por uma foto de uma retroescavadeira derrubando um busto esculpido.

O presidente Lula, de fato, nasceu em Garanhuns. Mas a alegação de que ele teve uma estátua derrubada pela prefeitura em sua cidade natal não procede.

Além disso, a estátua que aparece sendo derrubada na imagem não é de Lula, nem a ação foi registrada no município pernambucano.

Busto de Costa e Silva

Uma busca por palavras-chave no site da Veja não levou a qualquer reportagem semelhante.

Mas uma busca reversa pela foto levou a uma matéria publicada pelo jornal O Globo sobre a retirada de um busto, em 17 de dezembro de 2014.

O artigo relata que o monumento derrubado era do general Costa e Silva, que presidiu o Brasil entre 1967 e 1969, durante a ditadura militar. O caso ocorreu em Taquari (RS), município onde nasceu o militar.

Naquele momento, o então prefeito da cidade, Emanuel Hassen de Jesus, conhecido como Maneco (PT), pediu a remoção da estátua após a divulgação de um relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que classificou o ex-presidente como um dos 377 agentes públicos responsáveis pela repressão política no período da ditadura militar.

O monumento ao ex-presidente estava localizado na praça Lagoa Armênia, na região central de Taquari. Após a remoção, um projeto de lei foi criado e o local passou a se chamar Praça da Democracia.

Um vídeo publicado pelo jornal local O Informativo do Vale, em 16 de dezembro de 2014, também mostra o momento em que o monumento foi derrubado.

Em duas ocasiões, a Prefeitura de Garanhuns já desmentiu a alegação de que o município tenha uma estátua de Lula. Na primeira, em março de 2015. Na segunda, em agosto de 2021.

Não foi encontrado nenhum registro de que uma estátua de Lula tenha sido construída em Garanhuns nos anos posteriores.

O AFP Checamos entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social de Garanhuns, mas não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta matéria.

Conteúdo semelhante foi checado por UOL Confere, Estadão Verifica e Aos Fatos.

