Lula terá reunião com Zelensky nesta quarta em Nova York

Depois de idas e vindas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrará o ucraniano Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (20/9), em Nova York, depois da reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A informação foi obtida pelo "Correio Braziliense" junto a autoridades brasileiras.

A reunião será a primeira presencial entre Lula e presidente ucraniano. Em março, eles chegaram a conversar por telefone. Já em maio, os dois iriam ter uma reunião durante a cúpula do G7 no Japão. Mas após problemas de agendas, o encontro não ocorreu.

De acordo com o governo brasileiro, foram oferecidos dois horários para o líder ucraniano, mas ele não compareceu. Já a Ucrânia, alega que a equipe de Lula demorou a responder sobre a disponibilidade para o encontro e quando respondeu, Zelensky já tinha outros compromissos.

Após o desencontro, Zelensky chegou a fazer algumas declarações polêmicas, como quando disse que Lula repetiu as falas do presidente russo, Vladimir Putin.

Lula está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Nesta terça-feira (19/9), ele fará o discurso de abertura da Assembleia. Lula fica nos Estados Unidos até quinta-feira (21/9).

Durante o período, a agenda de Lula está cheia de compromissos.

Foram nada menos do que 60 pedidos, sendo 50 de chefes de Estado e de governo e 10 de representantes de organismos multilaterais. Na quarta, ele irá lançar a "Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI", no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao lado do presidente Joe Biden.