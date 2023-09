Marina Silva não visitou regiões atingidas por ciclone no Rio Grande do Sul com bolsa da Hermès

436

Em setembro de 2023, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva (Rede), visitou regiões atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Desde então, um registro desse momento foi visualizado mais de 370 mil vezes em redes sociais, em publicações que alegam que a ministra usava uma bolsa da marca francesa Hermès, que custa mais de R$ 52 mil. Mas fotos com maior qualidade permitem ver que o objeto era da marca nacional Veryrio. O acessório é vendido online por R$ 249.

'Dos mesmos criadores do relógio Piaget, agora marininha de bolsa Hermès, visitar as enchentes no Rio grande. É um tapa na cara do povo', diz texto sobreposto à imagem em publicações virais no TikTok, X (antigo Twitter), Facebook e Instagram.

Na imagem compartilhada, Marina está acompanhada do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de outros dois homens. Há um recorte que mostra de forma aproximada a bolsa da ministra e, acima, uma captura de tela de um site onde a bolsa Birkin, da Hermès, estaria sendo vendida por mais de R$ 52 mil.

Mas não trata-se da mesma bolsa.

No último dia 10 de setembro, Marina acompanhou o vice-presidente Geraldo Alckmin nas cidades de Muçum, Roca Sales e Lajeado para visitar as áreas mais atingidas pelo ciclone extratropical, que passou por 98 cidades do Rio Grande do Sul no início do mês provocando danos severos e deixando 49 vítimas fatais.

Uma consulta às redes sociais da ministra permitiu confirmar que a foto viralizada foi feita nessa data. O mesmo registro também foi encontrado em um compilado de vídeos da visita publicado pelo Poder 360 no YouTube.

Após confirmar que a foto foi feita em 10 de setembro, o AFP Checamos buscou um registro visual de alta qualidade no Flickr oficial da Vice-Presidência da República. Em uma pasta pública, há uma foto em que é possível ver melhor o acessório utilizado por Marina.

Ao aproximar a imagem, foi possível identificar mais detalhes da bolsa e ler o impresso cromado da marca Veryrio na parte da frente, como demonstrado abaixo:

Uma busca por esse nome mostrou que trata-se de uma marca brasileira, focada em vendas de atacado. Não foi possível encontrar a peça no site oficial da marca, mas o mesmo modelo foi encontrado à venda por R$ 249,90 em uma plataforma de e-commerce.

Ao comparar a bolsa Birkin da Hermès e a bolsa que Marina carregava, é possível identificar que a primeira não possui cravação metalizada com o nome da marca, assim como é visível na foto oficial encontrada. Além disso, os detalhes na parte dianteira da bolsa são diferentes, assim como os fechos: a Hermès, na parte dianteira do acessório; a Veryrio, com zíper, entre as alças do objeto.

Procurada, a assessoria pessoal da ministra confirmou que se trata da bolsa Veryrio e que ela foi um presente comprado por R$ 236, preço semelhante ao do anúncio de e-commerce encontrado. Foi encaminhada também uma foto do acessório utilizado pela ministra, em que é possível ver mais detalhes da peça.

