Vídeo não mostra Alexandre de Moraes sendo agredido; alegação surgiu em perfil de paródia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não foi agredido fisicamente em uma briga registrada em vídeo em frente a um condomínio em São Paulo, como afirmam publicações visualizadas mais de 4 mil vezes nas redes sociais desde 11 de outubro de 2023. A alegação teve origem em uma página de sátiras. À AFP, a assessoria do STF assinalou que não é o ministro nas imagens.

'Ministro Alexandre de Moraes é agredido na portaria de condomínio! Segundo informações, homens estavam de campana em frente ao prédio aguardando saída do ministro', apontam as publicações compartilhadas no Instagram, no Facebook, no Kwai, no TikTok e no X.

O vídeo também foi enviado para o WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.

No vídeo, é possível ver dois homens brigando, um deles careca e vestindo terno, em frente ao que parece ser a portaria de um condomínio. Ao fundo, é possível ouvir e ver outras pessoas tentando separar a briga.

Contudo, a pessoa em questão não é o ministro Alexandre de Moraes.

Uma busca no Google pelas palavras 'Alexandre de Moraes', 'briga' e 'condomínio' levou a uma publicação com o mesmo teor das postagens viralizadas feita pelo Estabão, um perfil de paródias políticas que faz referência em seu nome ao jornal Estadão.

A biografia da conta no X deixa claro que suas publicações não são verídicas: 'Nada aqui é real. Piadas, memes, sátiras e muito humor político! Todas as notícias do nosso portal são fictícias'.

Na própria postagem há o comentário de um usuário alertando que essa não seria uma página verdadeira do Estadão, ao que o perfil responde dizendo se tratar de 'uma página de humor'.

Pelas datas das publicações falsas é possível identificar que elas começaram a circular após a postagem do Estabão, feita em 10 de outubro de 2023 e que segue fixada no perfil até a data de publicação desta checagem. Além disso, a legenda da publicação original é utilizada nos conteúdos virais, mas com as palavras 'bolsonaristas de extrema-direita' apagadas.

Uma busca no Google pelas mesmas palavras-chaves levou a verificações desmentindo a alegação (1, 2, 3), mas a nenhuma matéria da imprensa sobre o suposto ocorrido com o ministro do STF.

No vídeo viral, é possível identificar uma placa que indica que se trata do condomínio The Place Home, localizado na Avenida Paes de Barros, na Vila Prudente, em São Paulo.

A equipe do AFP Checamos entrou em contato com a administração do condomínio para saber detalhes do contexto da briga, mas, até o momento da publicação desta checagem, não obteve resposta.

A assessoria do STF também foi contactada e confirmou que não é o ministro Alexandre de Moraes no vídeo.

Os vídeos virais foram compartilhados após um episódio em que Moraes e seu filho foram hostilizados em junho de 2023. O ministro foi chamado de 'bandido, comunista e comprado' e seu filho teria sido agredido fisicamente no aeroporto de Roma. A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar o caso e três pessoas foram identificadas.

Neste mês de outubro, a imprensa veiculou (1, 2) um relatório preliminar da PF sobre a análise das imagens de câmeras de segurança. A defesa dos acusados, por sua vez, pediu a inclusão de um vídeo em que o ministro teria chamado um dos envolvidos de 'bandido'. O caso segue em investigação.

O AFP Checamos já verificou outra alegação falsa que utilizou como base uma publicação deste mesmo perfil de sátiras.