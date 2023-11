Macron propõe em Israel uma coalizão internacional contra o Hamas

436

Macron com o líder da oposição israelense, Yair Lapid (foto: Christophe Ena / POOL / AFP)

O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs nesta terça-feira (24) em Jerusalém uma coalizão internacional para lutar contra o movimento islamista Hamas, após uma nova noite de bombardeios israelenses na Faixa de Gaza que provocou pelo menos 140 mortes.Israel, que bombardeia sem trégua o enclave palestino em resposta ao ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, intensificou os ataques como prelúdio para uma provável ofensiva terrestre.Os ataques israelenses durante a noite mataram 140 pessoas, segundo o movimento islamista que controla a Faixa de Gaza.O Hamas também anunciou 5.791 pessoas morreram no território desde o início da guerra, incluindo 2.360 crianças. O movimento também citou 16.297 feridos. Em Jerusalém, Macron se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pediu a libertação de todos os reféns sob poder do Hamas.O presidente francês também propôs que a coalizão internacional criada em 2014, sob liderança dos Estados Unidos, para combater o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque "também possa lutar contra o Hamas".Macron também fez um apelo ao Irã, que apoia o Hamas, e a seus aliados para que "não abram novas frentes" de batalha, ao mesmo tempo que pediu a retomada do "processo político com os palestinos".Macron também deve visitar Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde será o primeiro líder ocidental desde o início da guerra a ter uma reunião com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas. E também há a possibilidade de um encontro com o rei Abdullah II da Jordânia, segundo a presidência francesa.A Autoridade Palestina não tem nenhum poder na Faixa de Gaza desde que o Hamas tomou o controle no território em 2007.O Hamas libertou na segunda-feira duas reféns sequestradas em 7 de outubro em Israel: Yocheved Lifshitz, de 85 anos , e Nurit Kuper, de 79, duas mulheres israelenses.Uma americana e sua filha foram libertadas na sexta-feira passada.Lifschitz declarou nesta terça-feira à imprensa em Tel Aviv que viveu "um inferno" e foi "agredida" ao ser sequestrada no kibutz Nir Oz. "Os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram e eu tive dificuldade para respirar"."Eles nos trataram bem" no cativeiro, disse Lifshitz, que passou mais de duas semanas sequestrada na Faixa de Gaza. Ela contou que um médico visitava os reféns a cada dois ou três dias e entregava medicamentos.Quase 220 reféns israelenses, estrangeiros ou dupla cidadania foram identificados por Israel. Eles foram levados pelo Hamas para a Faixa de Gaza após o ataque cometido em pleno 'shabbat', o dia de descanso semanal dos judeus.Centenas de combatentes do Hamas invadiram em 7 de outubro o território de Israel procedentes de Gaza, em um ataque sem precedentes desde a criação do Estado de Israel em 1948.Mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses."Queremos desmantelar completamente o Hamas: seus dirigentes, seu braço militar e seus mecanismos de funcionamento", afirmou o comandante do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, ao lado de vários homens armados, em um vídeo publicado na rede social X.Israel impõe um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo na Faixa de Gaza desde que o Hamas, considerado um grupo terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, tomou o poder em 2007."Vemos que o fogo (dos foguetes) a partir de Gaza está diminuindo, mas não devemos hesitar. É uma estratégia do inimigo para nos fazer dormir", disse o porta-voz do Exército israelense, general Daniel Hagari.- "Trégua humanitária" -A ajuda internacional começou a chegar a partir do Egito, através da passagem de fronteira de Rafah, o único ponto de acesso à Gaza que não está sob controle de Israel.Quase 50 caminhões com produtos básicos entraram no território desde sábado, mas a ONU considera que seriam necessários ao menos 100 por dia.Macron defendeu uma "trégua humanitária que possa levar a um cessar-fogo", segundo a presidência francesa. O governo dos Estados Unidos, no entanto, exige que o Hamas liberte os reféns antes de qualquer discussão sobre uma trégua.Desde 15 de outubro, o Exército israelense pede aos civis do norte da Faixa de Gaza, onde os bombardeios são mais intensos, que fujam para o sul.Ao menos 1,4 milhão de palestinos fugiram de suas residências desde o início da guerra, segundo a ONU.Vários moradores de Khan Yunis, uma cidade no sul da Faixa de Gaza, disseram a um correspondente da AFP na terça-feira que perderam parentes, incluindo crianças, no bombardeio durante a noite."Meu irmão era farmacêutico e tinha 10 filhos, todos foram queimados", disse Mahdi Mohammed al-Farra, 50 anos, que perdeu os dois irmãos e seus filhos.