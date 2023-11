Chanceler alemão promete que apoio a Israel não afetará ajuda à Ucrânia

436

Olaf Sholz, chefe de governo da Alemanha (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Leia: Macron propõe em Israel uma coalizão internacional contra o Hamas

O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, prometeu nesta terça-feira (24) que o seu país manterá a ajuda à Ucrânia para combater a invasão russa, apesar do seu compromisso de apoiar Israel na guerra contra o grupo islamita palestino Hamas."Apoiamos a Ucrânia economicamente, com financiamento, com ajuda humanitária e também com armas", disse Scholz, cujo país é o segundo maior fornecedor de ajuda, atrás dos Estados Unidos."Este apoio não será afetado de forma alguma pelo fato de, claro, desde as horríveis primeiras horas da manhã de 7 de outubro nós estarmos concentrados em Israel e no Oriente Médio", prometeu.O chanceler alemão discursou em um fórum empresarial Alemanha-Ucrânia com a presença do primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, e no qual o presidente Volodimir Zelensky participou de forma remota."Israel e Ucrânia contam com a nossa solidariedade inabalável", disse Scholz, que foi o primeiro chefe de governo a visitar Israel após o ataque brutal do Hamas, que deixou 1.400 mortos.Israel respondeu com uma implacável campanha de bombardeios que deixou pelo menos 5.791 mortos em Gaza, segundo o Hamas, que governa este enclave palestino desde 2007.