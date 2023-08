JN não omitiu que a Receita orientou Haddad a devolver estátua aos sauditas

436





Em 31 de julho de 2023, o Jornal Nacional noticiou que o ministro Fernando Haddad devolveu uma estátua dada pelo governo da Arábia Saudita. Em seguida, publicações com milhares de visualizações nas redes sociais passaram a alegar que o noticiário da TV Globo omitiu a informação de que o presente foi restituído por recomendação da Receita Federal. Mas as postagens são embasadas em um trecho editado do telejornal. Originalmente, o apresentador William Bonner disse que Haddad estava seguindo uma orientação da Receita e que o presente pode ser reenviado, desde que siga o trâmite exigido pela lei.

'Globo não esquece Bolsonaro', lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula no Instagram, no TikTok e no Kwai. Na sequência, o apresentador William Bonner, do Jornal Nacional, noticia que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devolveu uma estátua de onça de ouro dada pelo governo da Arábia Saudita.

Em seguida, uma usuária afirma que o jornale ocultou a informação de que Haddad devolveu a estátua por orientação da Receita Federal.

A notícia repercutiu nas redes sociais com comparações com o caso das joias apreendidas pela Receita Federal em 2021. O presente do governo saudita ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) foi trazido para o Brasil de maneira ilegal pela comitiva do ex-mandatário.

Por meio de uma busca por palavras-chave, o AFP Checamos localizou o vídeo original do telejornal, veiculado no último dia 31 de julho.

Na íntegra da reportagem é possível ver que Bonner informou, sim, que a estátua foi restituída 'por orientação da Receita Federal', mas que esse trecho foi cortado da versão que circula nas redes.

'Por orientação da Receita Federal, o ministro Fernando Haddad devolveu à embaixada da Arábia Saudita a escultura dourada de uma onça que o ministro saudita de Investimentos lhe havia entregado horas antes em São Paulo', disse Bonner.

Na sequência, o apresentador acrescentou que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, devolveu uma estátua de camelo também recebida do governo saudita.

As estátuas foram entregues pelo ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid al-Falih. Segundo a Agência Brasil, o governo saudita pode reenviar o presente, desde que avise com antecedência e siga o protocolo exigido pela lei brasileira.

