Filho de Rita Lee não associou câncer da artista à vacina anticovid; sua fala foi distorcida

O músico Beto Lee, filho da cantora Rita Lee, não disse que sua mãe morreu por um câncer causado pela vacina contra a covid-19, diferentemente do que alegam publicações visualizadas milhares de vezes nas redes sociais desde 16 de julho de 2023. As postagens distorcem o trecho de uma entrevista concedida por Beto ao programa 'The Noite', apresentado por Danilo Gentili na emissora SBT. Nela, ele afirmou que uma reação à vacina ajudou sua mãe a descobrir o tumor no pulmão, uma vez que os sintomas a fizeram ir ao hospital e passar por exames.

'Filho de Rita Lee afirma que, com laudos médicos, sua mãe faleceu de câncer causado pela vacina covid', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Kwai, no TikTok e no Twitter, agora chamado X.

O conteúdo é baseado em uma entrevista na qual Beto Lee fala sobre o último livro autobiográfico da cantora e relata ao apresentador Danilo Gentili o período em que a mãe foi diagnosticada com câncer, antes de falecer em maio de 2023.

No entanto, ao assistir o próprio vídeo que acompanha as publicações é possível perceber que Beto não fez a afirmação que circula nas redes.

No trecho, Beto é perguntado por Danilo Gentili quando Rita Lee foi diagnosticada com câncer, ao que ele responde que foi durante a pandemia de covid-19. 'Por causa de uma reação da vacina que foi descoberto', afirma.

A sequência foi retirada do programa 'The Noite', do SBT, exibido em 11 de julho de 2023. Uma consulta à íntegra da entrevista confirmou que Beto apenas disse que uma reação à vacina levou à descoberta do câncer de sua mãe, e não ao seu desenvolvimento.

Durante a entrevista, Beto Lee acrescentou que todo esse processo está relatado no livro escrito pela cantora e lançado em maio de 2023, intitulado 'Rita Lee: Outra autobiografia'.

De fato, na prévia do livro disponível online, há uma passagem em que a artista afirma ter descoberto o câncer graças a efeitos colaterais da vacina contra a covid-19. No trecho, Rita Lee conta que, após a segunda dose do imunizante, passou a noite tossindo e com o peito chiando, o que a fez marcar uma consulta com uma otorrino.

No hospital, foi submetida a um raio-X do tórax que, como contou no livro, permitiu a identificação do câncer. 'Foi uma sorte, disseram, eu ter tido reação à vacina, já que, do contrário, não teria ido ao hospital e nem descoberto o câncer rapidamente', escreveu a cantora na autobiografia.

À época do falecimento de Rita Lee, veículos de comunicação também noticiaram (1, 2) esse fato.

O AFP Checamos entrou em contato com a assessoria de Beto Lee, mas até o momento da publicação desta checagem não obteve respostas. Ao Estadão Verifica, o músico enviou uma nota afirmando que as publicações que distorciam sua fala na entrevista eram 'mentirosas e odiosas'.

Rita Lee faleceu em decorrência do câncer no pulmão em 8 de maio de 2023. Desde 2021 a artista vinha fazendo tratamentos contra a doença.

A AFP já demonstrou em outras checagens que não há evidências científicas que apontem que as vacinas contra a covid-19 causem câncer.

Em junho de 2021, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) publicou uma revista digital em que recomendava que pacientes oncológicos tomassem o imunizante contra a covid-19.

