Carlos Bolsonaro não publicou foto com armas e flores após o assassinato de Marielle Franco

Uma foto do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) segurando uma arma e um vaso de flores não foi publicada 'minutos após' o assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. A fotografia foi publicada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2016, dois anos antes do crime. A alegação, viral desde 2019, foi compartilhada mais de 1,8 mil vezes nas redes sociais em 24 de julho de 2023, data em que a Polícia Federal (PF) realizou uma nova prisão de um suspeito do assassinato.

'Só pra ninguém esquecer essa foto do Carluxo segurando uma arma e um vaso de flores minutos após Marielle Franco ser assassinada', escreveu um usuário no Twitter. Publicações semelhantes circulam também no Facebook.

Captura de tela feita em 24 de julho de 2023 de uma publicação no Twitter

O conteúdo circula desde 2019 , mas voltou a ser difundido nas redes após novos avanços na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018

Em 24 de julho de 2023, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF) deram uma coletiva de imprensa na qual detalham avanços nas investigações do caso. Na mesma data, a PF prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, suspeito de envolvimento no crime.

Mas Carlos Bolsonaro não publicou a foto viralizada em 2018, ao contrário do que alegam os conteúdos.

Uma busca reversa pela imagem no Google mostrou que o registro foi publicado na conta do vereador no Twitter em 14 de setembro de 2016, quase dois anos antes do assassinato de Marielle e Gomes, com a mensagem: 'QUANDO INVADIREM MINHA CASA: Toma aqui esse buquê de flores, sinhô vagabundo s/ oportunidade!'.

Diferentemente do que alegam outras publicações, a foto tampouco foi deletada das contas de Carlos Bolsonaro. Em 2019, o político chegou a tirar do ar seus perfis em redes sociais, mas, em 24 de julho de 2023, quando o AFP Checamos consultou a imagem em sua conta no Twitter, o conteúdo encontrava-se disponível.

O AFP Checamos também consultou a ferramenta Wayback Machine, que arquiva versões de páginas na internet, para verificar se uma eventual publicação do vereador feita no Twitter, no Instagram ou no Facebook na data de 14 de março de 2018 foi arquivada, mas não obteve resultados.

Em 24 de julho de 2023, o vereador se manifestou a respeito da alegação, publicando uma matéria do site Metrópoles, que falava sobre a circulação do conteúdo falso.

Não é sobre quem faz, mesmo que acusem sem comprovar nada há anos. Trata-se apenas de um instrumento de aniquilação de quem é seu adversário utilizando instrumentos 'legais' para concluir o desejado. pic.twitter.com/axyfWk9sjY — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 24, 2023

Este conteúdo foi verificado também pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos.

