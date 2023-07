Vídeo não mostra gritos de 'Lula ladrão' na ONU; o áudio foi alterado

436





Captura de tela feita em 19 de julho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: reprodução)

Em 13 de julho de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Brasília. Um trecho do registro desse evento tem sido usado em publicações compartilhadas milhares de vezes desde o último dia 17 de julho alegando que o mandatário foi chamado de 'ladrão' na Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, o áudio da gravação foi alterado e o mesmo som já foi usado em outras publicações.

, diz o texto sobreposto a um vídeo que circula no Facebook , no Instagram , no Kwai e no TikTok . Na sequência, o presidente Lula é apresentado durante um evento e, em seguida, é possível ouvir gritos de

Contudo, o áudio da gravação foi adulterado e Lula não estava em um evento da ONU.

Como é possível ler na tarja visível na parte inferior do vídeo viral, o mandatário estava participando de um congresso da UNE, organização que reúne estudantes de todo o país.

Captura de tela feita em 19 de julho de 2023 de uma publicação no TikTok (foto: reprodução)

Por meio de uma busca por palavras-chave, o AFP Checamos localizou a transmissão do evento, ocorrido no último dia 13 de julho.

Na transmissão, os gritos com xingamentos não são ouvidos. Na verdade, Lula é ovacionado pelo público após ser apresentado.

Também não foram encontradas notícias que indiquem que o presidente tenha sido hostilizado durante o congresso.

Áudio sobreposto

Na sequência viral encontrada no TikTok é possível ver que os gritos de 'Lula ladrão' não fazem parte da gravação original ao clicar no áudio da publicação.

Como já explicado pelo AFP Checamos, o TikTok permite que os usuários modifiquem o áudio de gravações, realizando a sobreposição com outros sons.

O arquivo de áudio fica sinalizado na parte inferior do vídeo e pode ser acessado por outros usuários. Nessa página foi possível ver que os mesmos gritos de 'Lula ladrão' já foram usados em mais de 4.800 vídeos na plataforma.

Capturas de tela feitas em 19 de julho de 2023 de uma publicação no TikTok (foto: reprodução)

O mesmo som também foi utilizado em outro conteúdo verificado pelo AFP Checamos.

