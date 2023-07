Lula não disse que é proibido fazer críticas a ele; posts distorcem fala

436





Captura de tela feita em 3 de julho de 2023 de uma publicação no Instagram (foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não disse, durante um discurso, que está 'proibido' criticá-lo, diferentemente do que alegam publicações visualizadas mais de 3 milhões de vezes nas redes sociais desde 3 de julho de 2023. O vídeo viral foi extraído da fala do mandatário durante o 26°encontro do Foro de São Paulo e, nele, Lula diz justamente o contrário: ele explica que 'todos' estão aptos a fazer críticas ao seu mandato.

'Está proibido fazer críticas ao presi...' diz o texto sobreposto ao vídeo que circula no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Kwai.

Na gravação, Lula diz:. Em seguida, é repetida apenas a parte final da fala em que Lula diz:

A mesma alegação circula em versões semelhantes no TikTok e no Facebook.

Apesar de ficar claro na fala contida no vídeo viral que Lula disse que ninguém estava proibido de fazer críticas a ele, as legendas e os comentários que acompanham as publicações indicam o contrário.

Uma consulta à íntegra da declaração também confirma que ele não fez uma proibição do tipo.

A sequência viral foi extraída de uma reportagem de 29 de junho de 2023 da Jovem Pan News, cujo logo pode ser visto no canto esquerdo da gravação. Os créditos que aparecem na parte inferior sinalizam que o discurso de Lula havia sido feito na abertura do 26° Foro de São Paulo, grupo de partidos políticos e organizações de esquerda que se reuniu em Brasília entre os dias 29 de junho e 2 de julho.

Uma busca pelo pronunciamento do presidente na íntegra levou ao vídeo original, disponível no canal no YouTube do Partido dos Trabalhadores (PT). Nele, é possível confirmar que Lula, em momento nenhum, disse que proibiria críticas direcionadas a ele. Confira:

Logo após o trecho que viralizou nas redes, o petista prossegue seu discurso falando: 'Aliado não é aquele que está toda hora agradando e alisando. Muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que diz que você está errado. Muitas vezes o verdadeiro companheiro é aquele que te chama atenção'.

A tarja da Jovem Pan News vista em alguns dos conteúdos virais, com a frase 'Lula afirma que não vai aceitar críticas', se referia a outra parte do discurso, quando Lula sugeriu que as críticas de aliados fossem feitas 'no privado'.

'A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam à extrema-direita, não interessam ao povo. Se nós tivermos algum problema com algum companheiro, a gente, ao invés de criticá-los publicamente, a gente tem que conversar pessoalmente', disse.

Conteúdo semelhante foi checado pelo Aos Fatos e Estadão Verifica.

