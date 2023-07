Lula não foi chamado de 'ladrão' na Bahia; áudio foi adulterado

436





Um vídeo viral não mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo chamado de 'ladrão' nas comemorações dos 200 anos de Independência da Bahia, no último domingo, 2 de julho de 2023. Publicações com essa alegação foram compartilhadas milhares de vezes nas redes sociais desde 3 de julho. Mas a gravação viral foi manipulada digitalmente, com um áudio sobreposto às imagens. No registro original é possível notar que o petista não foi alvo de protestos, mas de cantos de apoio e saudações.

diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , no TikTok e no Twitter

No vídeo, o presidente é visto saindo de um estabelecimento e subindo em um carro, sendo, supostamente, chamado de 'ladrão' pelas pessoas durante todo o momento.

Mas o áudio da gravação foi manipulado.

Uma busca por palavras-chave levou a matérias (1, 2, 3) sobre a participação de Lula nas comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, registrada também em publicações em suas redes sociais, em 2 de julho de 2023.

Nenhum desses registros mostrou indícios de críticas ao presidente por parte do público que participou das comemorações.

Na ocasião, o presidente esteve em Salvador e realizou um cortejo em um carro a céu aberto, como é possível conferir na sua agenda, ao lado da primeira-dama, Janja, e do ex-governador da Bahia e atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Uma nova busca pelo vídeo original considerando os aspectos gráficos das imagens, como o logo do governo federal que pode ser visto na parte inferior da gravação, levou à publicação original, feita pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República no Twitter.

No vídeo original, é possível confirmar que o petista não foi alvo de críticas, mas que estava sendo aplaudido naquele momento.

Presidente @lulaoficial começa a caminhada de 2 de julho!

O sol reluz na terra da liberdade, onde heróis e heroínas fizeram história!



Digital/PR pic.twitter.com/4XQLMCQGmX — SecomVc (@secomvc) — SecomVc (@secomvc) July 2, 2023

O momento do cortejo de Lula também foi registrado por outros usuários nas suas redes sociais, como é possível constatar em publicações no Kwai e no Twitter, que tampouco mostram xingamentos direcionados ao presidente.

O AFP Checamos já verificou conteúdos semelhantes anteriormente.

