Conteúdos alegando que 88 milhões de pessoas fizeram PIX para Bolsonaro têm premissas falsas

Desde que aliados de Jair Bolsonaro (PL) iniciaram uma campanha, em 23 de junho, divulgando o PIX do ex-presidente para pedir doações de apoiadores, circulam nas redes sociais alegações a respeito dos valores arrecadados e da quantidade de doadores. Em especial, conteúdos que afirmam que o ex-mandatário recebeu doações de 88 milhões de pessoas físicas diferentes já acumulam mais de 55 mil compartilhamentos. Mas as publicações que compartilham esse número são baseadas em premissas falsas, já que não existem números oficiais a respeito dessas doações, protegidas por sigilo bancário.

'E o Banco Central, essa semana, divulgou os 88 milhões de CPFs que fizeram um PIX pra esse homem (...) 88 milhões de pessoas, eu acredito que é o nosso código-fonte. Não precisa saber das urnas, não', diz um dos vídeos compartilhados no Facebook, que circula também no TikTok, no Instagram, no Kwai e no YouTube.

Alegações semelhantes, que comparam os supostos 88 milhões de doadores com o número de votos obtidos por Bolsonaro no pleito de 2022, também são difundidas em outros formatos no Instagram e no Facebook.

De onde vem esse número?

A alegação de que 88 milhões de pessoas fizeram doações via PIX para Bolsonaro tem como origem conteúdos já verificados pelo AFP Checamos , que confundiam os dados da candidatura do ex-mandatário para sua tentativa de reeleição em 2022 com doações de apoiadores por PIX em 2023.

O número consta na base de dados do DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reúne as prestações de contas das campanhas eleitorais.

No caso de Bolsonaro, o que a página da Justiça Eleitoral mostra é que a campanha do ex- mandatário arrecadou R$ 125 milhões para as eleições de 2022 e que cerca de R$ 88 milhões vieram de doações de pessoas físicas.

Esse número, portanto, representa o valor total doado por pessoas físicas à campanha de 2022 de Bolsonaro, e não o número de pessoas diferentes que doaram para o então candidato à reeleição.

Na verdade, o site do TSE mostra um total de 368.659 registros de doações, incluindo recursos vindos da direção nacional do Partido Liberal, sigla de Bolsonaro. Nas eleições de 2022, ele obteve cerca de 58,2 milhões de votos.

Não há, portanto, incoerência ou indicativos de fraude com base nesses números, diferentemente do que sugerem os conteúdos virais.

Banco Central não divulgou esses dados

Também ao contrário do que alegam alguns conteúdos, o Banco Central (BC) não divulgou a informação de que Bolsonaro recebeu doações de 88 milhões de 'CPFs diferentes', como confirmado pela instituição ao AFP Checamos em 4 de julho de 2023.

Em resposta enviada por e-mail, a assessoria de imprensa do BC acrescentou, ainda, que as informações a respeito dessas transações são protegidas pela Lei do Sigilo Bancário:

'Dados de transações específicas só podem ser informados às autoridades competentes, uma vez atendidos os requisitos para tanto. Apenas divulgamos de forma ampla e ativa dados agregados gerais.'

