Revista não publicou que Anitta ensinará sexo anal para crianças

Captura de tela feita em 28 de junho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

A revista IstoÉ não publicou em seu site que a cantora Anitta lançou um 'curso de sexo anal' para crianças chamado 'Anitta só para baixinhos'. Uma captura de tela que simula uma reportagem do portal foi compartilhada dezenas de vezes nas redes sociais desde 13 de junho de 2023.

No entanto, a imagem é uma montagem feita a partir de outra matéria sobre a cantora, publicada pelo veículo em 4 de abril de 2022. Não consta nenhuma reportagem de conteúdo similar no site da revista e a assessoria da cantora negou a existência do projeto citado.

diz o título da suposta matéria compartilhada no Facebook e no Twitter

A captura de tela tem os elementos gráficos e o logotipo da revista IstoÉ. No entanto, a matéria não foi publicada pelo portal.

Em algumas postagens virais com melhor qualidade é possível ver a data e horário da publicação da suposta reportagem: 4 de abril de 2022, às 12h02.

Nesse dia e horário, a IstoÉ publicou uma matéria sobre a cantora com a mesma foto das postagens virais, mas sem qualquer menção ao suposto novo projeto. O texto, intitulado 'Anitta é detonada após dizer que 'no Brasil todo mundo só quer se divertir e transar'', repercutia uma fala da cantora que, apesar do cunho sexual, não citava nenhum curso ministrado por Anitta voltado ao público infantil.

Uma busca pelo nome da cantora no site da revista também não levou a nenhuma notícia com o título que aparece na publicação viral. A suposta matéria também não aparece nos sites WayBack Machine e Archive.is, que salvam versões de páginas da internet e podem registrar conteúdos antigos já deletados.

Em e-mail enviado ao AFP Checamos em 29 de junho de 2023, a assessoria de imprensa de Anitta disse ser 'óbvio' que o curso para crianças é uma 'fake news'.

Em sua carreira, Anitta acumula dois projetos voltados ao público infantil: em 2013 a cantora lançou uma turnê musical chamada 'Show das Poderosinhas' e em 2018 foi ao ar a primeira temporada da série do desenho 'Clube da Anittinha'.

