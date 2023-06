Lula não comprou novo avião presidencial por '400 milhões' em junho de 2023

436





Captura de tela feita em 23 de junho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha comprado um avião por '400 milhões', como alegam usuários nas redes sociais. As publicações, compartilhadas mais de 10 mil vezes desde 16 de junho de 2023, são acompanhadas de um vídeo com imagens da suposta aeronave. Mas as fotos são de três aviões distintos, nenhum dos quais foi adquirido pela Força Aérea Brasileira, segundo o órgão. Embora tenha sido reportado em maio de 2023 que Lula deseja trocar o avião presidencial, nenhuma compra foi concluída até o momento.

'400 milhões, 400 milhões, esse é o valor do novo avião que o Lula acabou de pagar', diz um homem no vídeo publicado originalmente no TikTok e replicado em outras redes como Facebook e Twitter.

Na gravação, o homem afirma que 'as pessoas não fazem ideia do luxo que é esse avião' e exibe três imagens que seriam da aeronave: a de uma sala de estar, de uma suíte e um bar.

O conteúdo começou a circular após ser noticiado que o presidente gostaria de trocar o AeroLula, apelido dado ao avião oficial do Presidente da República, que foi comprado em 2005, durante o seu primeiro mandato.

Mas nenhuma aeronave foi adquirida até o momento, não podendo corresponder, portanto, às imagens exibidas no vídeo viral.

Três aviões

Uma busca reversa pelas imagens apresentadas no vídeo utilizando o Google Lens mostrou que elas exibem, na verdade, três aviões distintos.

A primeira imagem, de uma sala de estar, é de um avião de luxo que pertenceu ao então presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, que, de acordo com a BBC, foi vendido em 2016 para a Turkish Airlines.

Comparação feita em 26 de junho de 2023 com capturas de tela de uma publicação no TikTok e do site da BBC News (foto: Reprodução)

A segunda, de uma suíte de luxo, faz parte de um Boeing 747-8 Vip, cujo valor estimado em 2017 era de R$1,8 bilhão. A aeronave havia sido reformulada pela empresa Greenpoint Technologies e entregue a um comprador cuja identidade foi mantida em sigilo.

Comparação feita em 26 de junho de 2023 com capturas de tela de uma publicação no TikTok e do Portal do Aviador (foto: Reprodução)

A última imagem mostrada é a de um bar, de aeronaves da Emirates Airlines, sendo a foto parte de uma propaganda da companhia aérea.

Comparação feita em 26 de junho de 2023 com capturas de tela de uma publicação no TikTok e de um tuíte da Emirates Airlines (foto: Reprodução)

Questionada se as fotos mostram aeronave comprada para a Presidência da República, a Força Aérea Brasileira respondeu ao Comprova - projeto de verificação colaborativa do qual a AFP faz parte - que não, e que o avião usado para 'transportar com segurança o presidente a diversas localidades do Brasil e do exterior' é o Airbus 319 VC-1, ou seja, o Aerolula.

Avião presidencial é o mesmo desde 2005

Segundo reportagens, Lula teria determinado que a FAB apresentasse opções de aeronaves maiores e com mais autonomia para substituir o AeroLula.

Uma das opções avaliadas é reformar e promover adaptações no AirBus A3030, conhecido como KC-30, modelo comprado por US$ 80 milhões (R$400 milhões), durante o governo Jair Bolsonaro para uso militar.

Mas, conforme a FAB informou ao Comprova, até que a mudança para uma nova aeronave se concretize, Lula segue utilizando o AirBus 319 VC-1, ou seja, o AeroLula.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República já havia publicado em 31 de maio uma nota desmentindo a suposta compra de uma nova aeronave pelo governo, no momento de início dos rumores após uma reunião de Lula com o Alto Comando da Aeronáutica.

A aeronave usada por Lula começou a ser utilizada em 2005, após o governo substituir o modelo Boeing 707, comprado da Varig em 1986.

De acordo com uma matéria publicada pelo O Globo, o AeroLula possui suíte e chuveiro, espaço reservado com duas mesas e oito cadeiras, mas 'se aproxima da metade do ciclo de vida, o que exigirá passar por um processo de reformulação'.

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas do O Popular e da Folha de S.Paulo. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

