Agência de notícias italiana não publicou que filho de Alexandre de Moraes agrediu empresário

436

É falso que a agência de notícias italiana Ansa tenha relatado que o filho de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), tenha agredido um empresário na Itália. Publicações com essa alegação foram visualizadas mais de 163 mil vezes nas redes sociais desde 16 de julho de 2023. A Ansa publicou uma notícia em português sobre atos hostis ao magistrado e à sua família em um aeroporto em Roma. À AFP, a agência negou que tenha relatado qualquer agressão por parte do filho do ministro. Além disso, no trecho viralizado em italiano afirma-se que ele foi agredido, e não o agressor.

'No jornal italiano saiu que o filho de Alexandre de Moraes agrediu Roberto Mantovani. Eu acredito no jornal italiano e não no ditador Xandão', diz uma das publicações compartilhadas no TikTok, no Facebook, no Instagram e no Twitter, agora chamado X.

Captura de tela feita em 25 de julho de 2023 de uma publicação no Twitter, agora chamado X

A alegação começou a circular dias após Alexandre de Moraes e sua família terem sido hostilizados em um aeroporto em Roma, na Itália, no último 14 de julho, como informaram meios de comunicação ( 1 2 ).

A Polícia Federal investiga o empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara d'Oeste (SP), e a esposa dele, Andrea Mantovani, por suposta agressão ao filho do ministro do STF. O casal nega as agressões e, nas redes, alguns usuários e políticos alegam que a história teria sido oposta e que o responsável pela agressão teria sido o filho de Moraes.

Segundo as publicações virais, a Ansa, que não é um jornal italiano, mas, sim, uma agência internacional de notícias do país, teria confirmado essa versão, informando que 'o filho do ministro Alexandre de Moraes agrediu um homem na Itália'.

Isso, contudo, não é verdade. Uma busca por 'Alexandre de Moraes' no site da Ansa na Itália não levou a qualquer notícia nesse idioma sobre o ocorrido em Roma. No Google, a pesquisa pelos termos em italiano 'stampa brasiliana' e 'figlio del ministro', termos vistos na captura de tela das postagens virais, resultou somente em desmentidos.

Uma nova pesquisa, desta vez em português, por 'Ansa' e 'Alexandre de Moraes' levou a uma notícia, publicada nesse idioma em 15 de julho de 2023 e na qual se vê uma foto idêntica à que circula junto às publicações virais, que relata as hostilidades ao ministro.

O texto diz: 'Segundo a imprensa brasileira, citando interlocutores da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, o filho do ministro chegou a ser agredido fisicamente por um homem identificado como Roberto Mantovani'.

Comparação feita em 25 de julho de 2023 entre a notícia publicada pela Ansa em 15 de julho de 2023 (E) e uma publicação no Twitter, agora chamado X

O AFP Checamos entrou em contato com Ansa, que esclareceu que não foi publicado qualquer texto noticiando que o filho de Alexandre de Moraes tenha agredido um homem na Itália.

'O que publicamos foi uma matéria em português no dia 15 de julho relatando os atos de hostilidade contra o ministro Moraes e sua família, com base em informações da imprensa brasileira. Esse texto segue inalterado desde a sua publicação', respondeu Lucas Rizzi, editor da Ansa no Brasil.

Rizzi acrescentou que:

'A imagem divulgada nas redes sociais é o print screen de uma tradução automática para o italiano de nossa página em português, e não um texto publicado em italiano' e que 'mesmo o parágrafo destacado em vermelho na imagem diz que o filho do ministro Moraes teria sido agredido, e não o contrário'.

De fato, a tradução no Google do trecho em português da matéria da Ansa para o italiano resulta em um texto idêntico ao viralizado.

Comparação feita em 26 de julho de 2023 entre o trecho da Ansa traduzido no Google do português para o italiano (E) e o texto da publicação viral

Além disso, ao traduzir o texto viral, é possível ler em português que o filho do magistrado foi agredido, e não o agressor, como foi ressaltado por Rizzi.

Captura de tela feita em 26 de julho de 2023 de uma tradução no Google

Esse conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos e Uol Confere.

Referência