Vídeo sobre 'pacto demoníaco' é compartilhado como se mostrasse ministro

Captura de tela feita em 27 de julho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Uma produção do canal humorístico 'Porta dos Fundos' na qual um suposto político sugere fazer um pacto satânico circula nas redes sociais desde, pelo menos, 13 de julho de 2023. O conteúdo foi compartilhado dezenas de vezes como se mostrasse uma entrevista real, que teria sido feita com um dos ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas o vídeo pode ser encontrado no canal humorístico e o entrevistado é o ator Luis Lobianco.

'As mensagens satânica não é mais oculta / Olha o ministro de lula', diz texto sobreposto ao vídeo que circula no Facebook. Em outras publicações, o trecho da 'entrevista' é compartilhado junto a legendas com alusões similares a um suposto ministro de Lula (1, 2). O conteúdo circula também no Instagram e no Twitter, agora chamado X.

A sequência também foi enviada para o WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar publicações vistas em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.

O vídeo mostra o humorista Fábio Porchat conversando com um homem, no que aparenta ser uma entrevista com um político. Ao longo da sequência, o entrevistado sugere uma aliança demoníaca já que, segundo afirma, 'todo mundo que fala em Deus na história do Brasil fez merda'.

Porchat é sócio-fundador, roteirista e ator da produtora humorística Porta dos Fundos. Uma pesquisa no Google pelos termos 'porta dos fundos pacto satânico' localizou a mesma 'entrevista' no canal da produtora no YouTube, sob o título: 'Aliança com o demo':

A gravação completa mostra que se trata de uma produção de humor, publicada em 15 de setembro de 2022, duas semanas antes das eleições presidenciais no Brasil. Nela, Porchat interpreta um apresentador do programa fictício 'Eleições em Foco', e entrevista o candidato 'Sérgio Góes', do 'Partido Basta'.

A descrição do vídeo, que exibe os nomes do elenco, mostra que Góes é interpretado pelo ator e humorista Luis Lobianco.

Lobianco também publicou o conteúdo em seu perfil no Instagram, à época:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Lobianco (@luislobianco)

O ator não é ministro do governo federal, como é possível verificar na lista disponibilizada no site do Planalto.

O AFP Checamos já verificou outros conteúdos de desinformação de cunho religioso sobre Lula e seu governo (1, 2).

