Foto em que Biden teria encostado nas nádegas de Zelensky foi adulterada

Captura de tela feita em 27 de dezembro de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Foto alterada

Circula nas redes sociais uma foto que supostamente mostra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colocando a mão direita nas nádegas do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a visita do líder europeu à Casa Branca em 21 de dezembro de 2022. Mas a imagem foi manipulada: na original, Biden apoiava a mão nas costas de Zelensky. Um porta-voz do governo dos Estados Unidos confirmou à AFP que se trata de uma montagem., dizem publicações no Twitter , no Telegram , no Instagram e no Facebook Conteúdo similar circula em espanhol e em inglês Após sua visita à Casa Branca em 21 de dezembro de 2022, Zelensky obteve mais apoio de Washington, incluindo novos sistemas de defesa antimísseis e a palavra de Biden de que eles, em sua primeira viagem ao exterior desde o início da invasão russa em fevereiro.O presidente ucraniano manifestou suapelo apoio dos Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em ajuda militar.



Uma busca por fotos, vídeos e publicações da viagem de Zelensky aos Estados Unidos nas redes sociais mostra que a primeira-dama do país, Jill Biden, publicou um registro semelhante ao que viralizou, em suas contas no Facebook e no Twitter, em 21 de dezembro. Nele, observa-se o presidente norte-americano e sua esposa com as mãos nas costas de Zelensky.

President Zelenskyy, we hope you take our love and support back to Olena and your children, and all the families of Ukraine.

— Jill Biden (@FLOTUS) President Zelenskyy, we hope you take our love and support back to Olena and your children, and all the families of Ukraine. pic.twitter.com/z1uqAAl8B8 — Jill Biden (@FLOTUS) December 22, 2022

Contatado pela equipe de verificação da AFP, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Sean Savett, confirmou que a imagem publicada por Jill Biden é a original e que a que circula nas redes sociais é uma 'foto manipulada'.



Uma visão ampliada da versão alterada da imagem mostra que a ponta do polegar direito de Biden, que encosta no dedo mindinho de sua esposa na foto original, foi sutilmente cortada no processo de edição.

Também percebe-se que os fotógrafos vistos à frente dos dirigentes estão posicionados de maneira idêntica.

Comparação feita em 28 de dezembro de 2022 entre a foto publicada no perfil do Facebook de Jill Biden (E) e a imagem viral editada (foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, recebem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, em 21 de dezembro de 2022 ( AFP / Olivier Douliery) (foto: Reprodução) O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, recebem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, na Casa Branca, em 21 de dezembro de 2022 ( AFP / Brendan Smialowski) (foto: Reprodução)





A AFP participou da cobertura do evento e em todas as fotos vídeos não há registro da suposta cena.