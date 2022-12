Apresentador da Jovem Pan não disse que PT pediu novas eleições

Captura de tela feita em 12 de dezembro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





Não é verdade que o Partido dos Trabalhadores (PT) pediu a convocação de novas eleições, como afirmam publicações compartilhadas quase 3 mil vezes desde 8 de dezembro de 2022. O vídeo que acompanha as alegações é o recorte de um programa da Jovem Pan no qual o apresentador informa que 'representantes de movimentos conservadores, membros de grupos de direita, e também da sociedade civil organizada, além de lideranças indígenas', realizariam um ato na Câmara dos Deputados pedindo a anulação do pleito de 2022. Em momento algum, o âncora menciona que o PT estivesse participando dessa ação., diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Facebook e no Kwai

Contudo, a matéria não citava uma iniciativa do PT, mas uma manifestação de movimentos conservadores.



Buscas reversas por fragmentos do vídeo obtidos por meio da ferramenta InVid-WeVerify* permitiram encontrar a publicação original no canal da Jovem Pan no YouTube. A gravação também está disponível na conta da emissora no Twitter.

Leia: Lula chama Flávio Dino por emoji de dinossauro e redes reagem



| Leitura de carta aberta às instituições democráticas acontece neste momento em Brasília



Confira na JP News

— Jovem Pan News (@JovemPanNews) #JPURGENTE | Leitura de carta aberta às instituições democráticas acontece neste momento em Brasília #3em1 | Jorge Serrão: "Manifestação é clara e faz reclamação direta contra as arbitrariedades que ocorrem no país"Confira na JP News pic.twitter.com/R1vF2FIrsU — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 6, 2022





Na sequência, vê-se o apresentador do 'Programa 3 em 1' mencionando que haveria uma manifestação na Câmara dos Deputados com a leitura de uma carta pedindo que novas eleições fossem convocadas.De acordo com o apresentador, os responsáveis pelo ato eram. Esse fragmento, contudo, foi cortado e não aparece nas publicações virais.A carta foi lida no dia seguinte, 7 de dezembro de 2022, como visto em transmissão feita pela página Brasília Ao Vivo . No vídeo, não é possível ver nenhum parlamentar do PT entre os presentes.

Leia: Lula pode se mudar para a Granja do Torto antes da posse



O texto, intitulado 'Carta às instituições democráticas brasileiras', pode ser encontrado no site de abaixo-assinados 'Petição Pública' e é assinado por um grupo que se autodenomina 'O Soberano e Supremo Povo Brasileiro'.



Na carta, os manifestantes pedem a convocação de novas eleições e que o Senado 'dê prosseguimento ao processo de impeachment dos ministros da suprema corte'.



Uma busca pelos termos 'Carta às instituições brasileiras' nas redes sociais permitiu encontrar diversas publicações mencionando a iniciativa no Twitter e no Facebook, mas sem qualquer relação com o PT.



Procuradas, as assessorias de imprensa do Partido dos Trabalhadores e do governo de transição não responderam até a publicação desta verificação.