Filha de Lula trabalha no Senado, mas não ganha salário de R$ 37 mil

Lurian Cordeiro Lula da Silva não recebe do Senado Federal um salário de R$ 37 mil, nem uma ajuda de custo de R$ 21 mil. Publicações que chamam a filha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de 'a mais nova marajá do senado' atribuindo esses valores à sua remuneração como assessora voltaram a circular em novembro de 2022, somando centenas de compartilhamentos nas redes sociais. Ela, de fato, foi nomeada para o cargo em 2019, mas seu salário bruto é de R$ 13.494,42.

'A MAIS NOVA MARAJÁ DO SENADO. Lurian Lula da Silva, a filha mais velha do ex-presidiário Lula, foi nomeada como Assessora de Imprensa, salário de R$ 37 mil ajuda de custos R$ 21 mil, total de 58 mil', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook.



Essa alegação, compartilhada desde 2019, voltou a circular após a vitória de Lula nas eleições presidenciais em 30 de outubro de 2022.

Lurian Cordeiro Lula da Silva de fato foi nomeada assistente parlamentar intermediária do senador Rogério Carvalho (PT-SE), como publicado no Boletim Administrativo do Senado de 12 de dezembro de 2019.Em 2022, a filha de Lula permanece na equipe de comissionados do senador petista, lotada no escritório de apoio. No entanto, o cargo para o qual Lurian foi contratada, representado pelo código AP-10, não prevê salário de R$ 37 mil, como sugerido pelas publicações virais.

Como explicou a assessoria de imprensa do Senado à AFP em 2019, a remuneração do cargo é calculada somando o Valor Básico com as Gratificações Inerentes ao cargo em Comissão.



Na tabela mais recente de Remuneração de Cargos em Comissão e Função de Confiança publicada em agosto de 2022 no portal de Transparência do Senado, é possível constatar que a remuneração de Lurian Cordeiro totaliza R$ 13.494,42 - quantia quase três vezes inferior à citada nas publicações.

Tabela de Remuneração de Cargos em Comissão e Função de Confiança publicada em agosto de 2022 no site do Senado Federal (foto: Reprodução)



À AFP, o Senado confirmou que Lurian Cordeiro recebe remuneração bruta de R$ 13.494,42 e que, como assistente parlamentar, "não tem direito a veículo com motorista, ou apartamento funcional. Tem direito a associar-se ao Sistema Integrado de Saúde (SIS), plano de saúde limitado, mediante o pagamento de contribuição mensal e de participação financeira nas despesas realizadas em seu benefício'.



Os cargos comissionados, como o de Lurian Cordeiro, são de livre nomeação e exoneração, ou seja, indicados exclusivamente pelo parlamentar.

A foto que ilustra as postagens viralizadas, na qual a filha de Lula mostra o dedo do meio, foi feita em março de 2016 pelo fotógrafo Wilton Junior, do jornal Estado de S. Paulo, durante uma manifestação em apoio a Lula.