Tanques russos não desembarcaram em Santos na noite de 24 de dezembro

Não é verdade que tanques russos desembarcaram no Porto de Santos às 23h45 do dia 24 de dezembro de 2022. No entanto, um vídeo de diversos veículos militares em uma rua garante que mais de 200 tanques de guerra vindos da Rússia chegaram ao Brasil nessa data. Mas as imagens, compartilhadas mais de 2.600 vezes desde pelo menos 26 de dezembro, foram feitas na Rússia, não no Brasil. Além disso, o Porto de Santos informou à AFP em 26 de dezembro que não houve movimentação de tanques no local nesse mês.



'200 tanks de guerra russo desembarcam no porto de Santos. Vai acontecer, confie no capitão. Os tanks de guerra desembarcaram as 11.45 da noite do dia 24 12 2022', diz a mensagem escrita no vídeo que circula no Facebook, Twitter, Kwai e TikTok.



O conteúdo também foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.





Alegações relacionadas a movimentações militares circulam desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito eleitoral de 30 de outubro . Apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição, passaram a questionar o resultado e a pedir uma 'intervenção' para impedir a posse do petista.No vídeo viral, a mensagem é sobreposta à filmagem de diversos tanques militares que passam em sequência em uma rua.Uma alegação semelhante envolvendo tanques vindos da Rússia que teriam desembarcado no Porto de Santos em dezembro já foi verificada pelo AFP Checamos . Em 26 de dezembro, a Autoridade Portuária de Santos , ou Santos Port Authority (SPA), que administra o porto, informou que



Além disso, as imagens dos tanques russos não foram gravadas no Brasil. Buscas reversas por fragmentos do vídeo no motor Yandex levaram uma filmagem semelhante publicada em 2 de maio de 2021 no YouTube, com o título, em russo: 'Ensaio do DESFILE DA VITÓRIA 2021 dia 29 de abril continuação'. Esse foi o registro mais antigo localizado pela AFP.



O 'desfile da vitória' faz parte da celebração do Dia da Vitória, que acontece anualmente em maio em Moscou, quando o país celebra a vitória russa de 1945 sobre o regime nazista alemão. As celebrações incluem um desfile militar.



O AFP Checamos não conseguiu identificar com precisão o ano em que a filmagem viral foi gravada nem encontrar o vídeo original exato.



Entretanto, um dos resultados obtidos na busca reversa das imagens levou a fotos semelhantes publicadas em um artigo na plataforma Live Journal por Yuri Pasholok. No texto, é citado que as fotografias teriam sido tiradas próxima à região de Barrikadnaya, na capital russa.

A partir desta informação, foi possível identificar o local exato em que a filmagem foi gravada, como mostra essa comparação feita com imagens do Google Street View.

Comparação feita em 29 de dezembro de 2022 entre uma das publicações virais (E) e uma captura de tela do Google Maps (foto: Reprodução)

