Vídeo de 2016 circula como se mostrasse tanques russos enviados ao Brasil em 2022

A gravação que mostra caminhões transportando tanques de guerra não foi feita em 2022 no Porto de Santos. Desde pelo menos último 22 de dezembro, o vídeo foi compartilhado mais de 2.400 vezes nas redes sociais como se mostrasse a chegada de tanques russos no Brasil, em um contexto no qual apoiadores do mandatário Jair Bolsonaro (PL) pedem por uma intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Mas o vídeo circula desde 2016 e o Porto de Santos informou à AFP que não houve movimentação de tanques no local em dezembro.



'Tanques Russos de Guerra chegando no porto de Santos!! Deslocamento para outra região. As últimas bolas para árvore de natal', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter. O conteúdo circula também no Facebook, no TikTok e no Kwai, com maior duração.



Captura de tela feita em 26 de dezembro de 2022 de uma publicação no Twitter ( .)

Desde a vitória de Lula no pleito de 30 de outubro , apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição, questionam o resultado e pedem umapara impedir a posse do petista. Conteúdos de teor semelhante já foram verificados pelo AFP Checamos ( 1 3 ).O vídeo mostra uma fila de caminhões transportando tanques militares em uma estrada. Nos segundos finais, a filmagem mostra os veículos com os equipamentos cruzando uma ponte.Nos comentários de uma das publicações, porém, usuários apontaram que o vídeo seria antigo, e incluíram um link para uma sequência no YouTube de 2016 intitulada: 'Blindados doados E.U.A. - Transporte do Porto de Paranaguá a Curitiba'., informava a descrição do vídeo.De fato, os mesmos trechos mostrados no vídeo viral compartilhado no Twitter podem ser vistos no conteúdo publicado em 23 de setembro de 2016, a partir de 2 minutos e 40 segundos de vídeo, aproximadamente. Já a versão mais longa do vídeo, compartilhada no Facebook e em outras redes, pode ser vista logo no começo:Uma pesquisa pelo vídeo nos perfis oficiais do Exército brasileiro no Twitter, no Facebook e no YouTube não trouxe resultados.Porém, uma pesquisa pela palavra-chaveno site oficial do Porto de Paranaguá, citado no título do vídeo publicado em 2016, levou a uma notícia de 19 de setembro daquele ano a respeito de um carregamento de 52 veículos blindados doados pelo Exército norte-americano para uso do Exército Brasileiro que seriam transportados para Curitiba.Procurada pelo AFP Checamos, a Autoridade Portuária de Santos , ou Santos Port Authority (SPA), que administra o Porto de Santos, informou em 26 de dezembro que