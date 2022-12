Diálogo sobre mandar Lula 'janela abaixo' durante voo é de 2018

Captura de tela feita em 13 de dezembro de 2022 de uma publicação no Kwai (foto: Reprodução)





Um áudio em que se ouve uma pessoa não identificada dizendo ao piloto de uma aeronave que transportava o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para mandar 'esse lixo janela abaixo' não foi gravado em 2022. Publicações visualizadas mais de duas milhões de vezes desde 24 de novembro de 2022 difundem uma reportagem sobre o caso, assegurando que esta teria sido transmitida este ano. Mas a matéria é de 2018, quando a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a autenticidade das gravações., diz a legenda de uma das publicações que compartilham o vídeo no Facebook , no Kwai e no TikTok Sobreposto às imagens, lê-se o texto:, enquanto outras afirmam ter ocorrido em 19 de novembro.

Na reportagem, a apresentadora informa:



Em seguida é exibida uma gravação de áudio da frequência utilizada para comunicações aeronáuticas, em que uma pessoa diz: 'Leva e não traz nunca mais' e depois 'manda esse lixo janela abaixo'.

Leia: Lula chama Flávio Dino por emoji de dinossauro e redes reagem



A reportagem é verdadeira, mas não foi ao ar no contexto alegado nas publicações.

Reportagem de 2018

Uma busca por palavras-chave mostrou que o vídeo foi publicado no canal do SBT no YouTube em 9 de abril de 2018. O caso também repercutiu na imprensa brasileira (1, 2) na época.



A conversa vazada era com o comandante da aeronave que levou Lula do aeroporto de Congonhas para Curitiba em 7 de abril de 2018, quando o petista se entregou à Polícia Federal para cumprir a condenação pelo caso do triplex do Guarujá. 'Manda esse lixo janela abaixo', diz uma voz não identificada na frequência de rádio, que é posteriormente repreendida por pessoas pedindo respeito ao trabalho.

Leia: Frota sobre orçamento secreto: 'PT votou a favor do que Lula criticou'



Em nota publicada em 9 de abril de 2018, a FAB confirmou a veracidade da gravação. Segundo a corporação, as ofensas a Lula teriam sido feitas por uma pessoa que utilizou a frequência de rádio de 'modo inadequado', se valendo do anonimato, mas que não seria um controlador de voo.



Esclarecimento sobre áudios que circulam nas mídias sociais.

— Força Aérea Brasileira (@fab_oficial) Esclarecimento sobre áudios que circulam nas mídias sociais. pic.twitter.com/bO6R2tdtWg — Força Aérea Brasileira (@fab_oficial) April 9, 2018



Na época, Lula havia sido condenado por suposta prática de lavagem de dinheiro e corrupção. O petista ficou cerca de um ano e meio na prisão em Curitiba, o que o impediu, inclusive, de disputar as eleições presidenciais de 2018. Em março de 2021, as condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar as ações penais.

Leia: Senado divulga programação e horários da posse de Lula e Alckmin



A alegação começou a ser difundida nas redes quase um mês depois do resultado das eleições presidenciais de 2022, das quais Lula saiu vitorioso, e em meio a manifestações que questionam a vitória do petista no pleito.



Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa.