Senado divulga programação e horários da posse de Lula e Alckmin

Lula e Alckmin tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023 (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O Senado divulgou o roteiro da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º de janeiro. O cronograma previsto tem início às 13h30 com a chegada de autoridades, convidados e chefes de Estado ao Congresso Nacional, e se encerra com a ida de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) ao Palácio do Planalto às 16h20.





Em sua conta no Twitter, Lula fez nesta sexta-feira (16/12) uma convocação para que seus apoiadores compareçam à Esplanada dos Ministérios a partir das 11h para acompanhar a posse.

No dia 1º de janeiro, a posse é do povo brasileiro. Nos encontramos em Brasília! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #FestivalDoFuturo #PosseDoLula pic.twitter.com/7MRWO73gwm %u2014 Lula (@LulaOficial) December 16, 2022









Após a sessão solene, presidente eleito e vice vão à área externa do Palácio do Planalto, onde recebem as honras militares antes de subir a rampa. Além do Congresso, Lula e Alckmin também participarão de solenidades no Planalto e no Itamaraty.





Em paralelo, ocorre na Esplanada dos Ministérios o Festival do Futuro, com shows gratuitos de dezenas de artistas e transmissão da posse. O evento terá início às 12h.

Veja o cronograma da posse no Congresso Nacional