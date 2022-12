Frota sobre orçamento secreto: 'PT votou a favor do que Lula criticou'

O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) criticou os deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que votaram a favor do projeto que estabelece novos critérios para as emendas de relator, conhecico popularmente como Orçamento Secreto e que foi alvo de críticas do petista durante toda a sua campanha eleitoral.









Embora a maior parte do Congresso tenha votado a favor, Lula prometeu durante toda a campanha eleitoral combater o Orçamento Secreto .

"Eles conseguiram manter o Orçamento Secreto, até o PT votou a favor do que Lula em campanha criticou e prometeu acabar. 5% serão divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento (o texto não define o percentual para cada um)", escreveu Frota em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (16/12). Frota não conseguiu se reeleger para um novo mandato.