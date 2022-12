Ação que pedia prisão de Moraes é 'inconstitucional', diz Tribunal Militar

Ministro alegou que o STM não tem competência para julgar autoridades da Suprema Corte (foto: Nelson Jr/SCO/STF) O Superior Tribunal Militar (STM) rejeitou um pedido de habeas corpus criminal contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entendimento do ministro almirante de esquadra Cláudio Portugal Viveiros, a ação é inconstitucional.

Ele alegou ainda que o STM não tem competência para julgar autoridades da Suprema Corte do país.





Disse ainda que há irregularidades no processo eleitoral brasileiro, o que teria causado uma "desordem pública" no país.





Na decisão, o ministro almirante diz que "não cabe a este Superior Tribunal Militar processar e julgar as mencionadas autoridades, impondo-lhes qualquer sanção, independente do delito praticado. Ademais, ao contrário do que alega o Paciente, também não cabe a esta Egrégia Corte o julgamento de pretensos delitos previstos na antiga Lei de Segurança Nacional, entendimento este que tem sido adotado há muito por este Tribunal", escreveu.