Vídeo de Alckmin e Moraes sendo hostilizados foi gravado em 2016

Um vídeo em que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aparecem sendo hostilizados não foi gravado em dezembro de 2022 em Brasília. A sequência que circula com a alegação de que os dois foram 'quase linchados' na capital federal foi visualizada mais de 38 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 6 de dezembro. Mas, na verdade, as imagens foram feitas durante um protesto em São Paulo em 2016.

'Meu presente de NATAL. Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes quase linchados em Brasília', diz o trecho de uma das publicações compartilhadas no Twitter, no Facebook, no Kwai, no TikTok e no Telegram.



O conteúdo também foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.

A gravação circula em meio a manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de outubro.No entanto, as imagens não foram feitas em meio a esses protestos na capital federal, mas na cidade de São Paulo, em fevereiro de 2016.Uma busca reversa pelas imagens viralizadas levou a uma notícia , publicada em 24 de fevereiro de 2016, na qual há uma gravação idêntica.

Na notícia, é relatado que na noite de 22 de fevereiro daquele ano o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (na época, do PSDB), havia sido 'hostilizado por um grupo de estudantes na Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco, em um protesto contra supostos desvios na merenda escolar e contra a violência da Polícia Militar'.

A reportagem acrescenta que Alckmin e o seu secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, 'saíram escoltados do Salão Nobre da faculdade'.



Uma pesquisa no Google pelos termos 'Geraldo Alckmin', 'Alexandre de Moraes' e 'linchados' não levou a qualquer notícia atual relatando uma ação semelhante.



