Não há evidências científicas que relacionem a covid-19 à radiação sem fio da tecnologia 5G

A suposta relação entre a tecnologia 5G e a covid-19 foi descartada por especialistas, diferentemente do que alegam publicações que circulam nas redes sociais desde 27 de junho de 2022.



Baseadas em um estudo da biofísica norte-americana Beverly Rubik, elas afirmam que a covid-19 surgiu em Wuhan, na China, 'logo após o 5G em toda a cidade ter 'entrado em operação'' e que há uma correlação 'estatisticamente significativa' entre a intensidade da radiação de radiofrequência e a mortalidade pelo SARS-CoV-2.



Mas a pandemia chegou a lugares onde não foi implementada a tecnologia, que utiliza comprimentos de onda mais superficiais do que seus antecessores, como o 4G.



'RELAÇÃO ENTRE COVID E 5G', diz uma sequência de oito tuítes, com a introdução: 'O estudo trata de uma conexão entre a doença coronavírus-19 e a exposição à radiação de radiofrequência de comunicações sem fio, incluindo 5G'.



De acordo com o resumo do estudo citado, os pesquisadores investigaram 'um possível fator ambiental na pandemia' de coronavírus, especificamente 'a radiação de radiofrequência ambiental dos sistemas de comunicação sem fio'. 'A covid-19 surgiu em Wuhan, China, logo após a implementação do 5G (...) por toda a cidade' e depois se espalhou rapidamente 'globalmente, demonstrando uma correlação estatística com comunidades internacionais com antenas 5G instaladas'.



O conteúdo circulou anteriormente em julho de 2021, em espanhol, quando o material ainda era divulgado em forma de preprint.



1 - 'A covid-19 surgiu em Wuhan, logo após a implementação do 5G' - Enganoso

2 - A covid-19 'se espalhou pelo mundo, mostrando uma correlação (...) com antenas 5G instaladas' - Falso

3 - 'Identificamos várias maneiras pelas quais as radiações de redes sem fio podem ter contribuído para a pandemia da covid-19 como um cofator ambiental tóxico' - Falso

4 - 'Em particular, o 5G, que implica o adensamento da infraestrutura 4G, pode ter exacerbado a prevalência e gravidade da covid-19' - Falso

Após ter passado pelo processo de revisão por pares , o estudo foi publicado na revista científica Journal of Clinical and Translational Research, que tem, disse à AFP Alberto Nájera , físico e doutor em neurociência e membro do Comitê Científico Assessor em Radiofrequências e Saúde ( CCARS ) espanhol, em 16 de julho de 2022.De acordo com Nájera, uma descoberta dessa magnitude, que demonstrasse relação clara entre a covid-19 e a tecnologia 5G, deveria ter sido publicada em um periódico renomado. 'Isso se deve ao fato de que, segundo ele, vários dos 12 revisores apontaram que o artigo mistura achados in vitro com animais e humanos e extrapola para humanosNájera aponta, ainda, a quantidade incomum de revisores, explicando que o normal é que um estudo seja revisado por três pessoas., disse. Mas no caso do artigo de Rubik, isso aconteceu de forma diferente:Abaixo, a AFP verifica as principais alegações do resumo: tecnologia 5G é considerada o futuro da telefonia móvel, já que oferece uma banda larga muito maior para liderar a transição digital das economias, de veículos autônomos a inteligência artificial. As redes 5G são apontadas como um salto exponencial na quantidade e velocidade de dados sem fio, o que permitirá o desenvolvimento futuro de indústrias, da realidade virtual e da assistência médica online, entre outros. primeira rede nacional de telefonia móvel de quinta geração, ou 5G, foi lançada pela Coreia do Sul em abril de 2019, e os primeiros registros do novo coronavírus, em dezembro de 2019 na China.A cidade de Wuhan foi pioneira na introdução da cobertura 5G em suas telecomunicações na China, mas não foi a única. Em 1º de novembro de 2019 , quase dois meses antes da notificação dos primeiros casos da covid-19, o 5G chegou oficialmente a mais de 50 cidades do país graças a três empresas chinesas de telecomunicações.Além disso, em junho de 2019, ainda que de forma limitada, já existia cobertura 5G em uma dezena de localidades do país, incluindo Wuhan. Em meados de outubro de 2019, segundo a agência chinesa Xinhua, havia 1.580 estações 5G instaladas naquela cidade.Em 2018, testes dessa tecnologia já haviam sido realizados em um grupo de cidades piloto , incluindo Wuhan, junto com outras 16. Em fevereiro de 2018 , foi inaugurada a primeira estação piloto de 5G na província de Hubei.O professor Nájera respondeu à AFP em julho de 2021 que o vínculo citado no estudoe que. O especialista enfatizou que, à época, a pandemia assolava a Índia, Neste mapa da plataforma Ookla, é possível ver como não há cobertura ou implementação de 5G na Índia, que, em 12 de julho de 2021, era o terceiro país com maior número de mortes pelo vírus.O Equador, um dos países latino-americanos mais afetados pela pandemia, também não registra nenhuma implementação de cobertura 5G nos mapas.Nájera destacou:nas afirmações de Rubik de que, concluiu., avaliou nessa verificação da AFP de maio de 2020 o médico Luis A. Pérez Romasanta , chefe de Radioterapia Oncológica do Complexo de Assistência Universitário de Salamanca.são inofensivas as radiações eletromagnéticas mencionadas no estudo compartilhado, afirmou Alberto Nájera. ', comentou o professor universitário.A radiação de telefones celularesno corpo humano, disse Nájera em maio de 2020., disse ele em fevereiro de 2021 , ressaltou.A Comissão Internacional para Proteção de Radiações Não Ionizantes (ICNIRP, na sigla em inglês) explica que todos os celulares , independentemente de sua geração tecnológica,[dessas radiofrequências], concordou o físico espanhol Nájera, insistindo que a radiofrequência, como a própria ICNIRP., disse Nájera , por issoSobre a infraestrutura 4G em relação ao 5G, Federico Ruiz , diretor do Observatório Nacional 5G espanhol (com participação estatal), explicou à AFP em 2020:A tecnologia 5G, esclarece Nájera.Em relação às bandas de frequência, as do 5G, disse Olivier Merckel, especialista da agência de segurança sanitária francesa (Anses) , explicou.O especialista francês alertou que, embora existam, isso não significa necessariamente que haja risco para a saúde. Os efeitos biológicos mostram que o corpo se adapta às variações em seu ambiente, disse ele.Por outro lado, Xavier Vilajosana Guillén , pesquisador principal do grupo de investigação de Redes Sem Fios da Universidade Oberta da Catalunha (UOC), disse à AFP, em fevereiro de 2019 , que os sistemas de telecomunicações utilizam ondas eletromagnéticas em bandas de frequência muito altas, mas que essas ondasO ser humano viveu os últimos 100.000 anos exposto, estimou Vilajosana. Segundo o especialista em 5G,[ondas eletromagnéticas]A radiação pode ser, explicou Rodney Croft , professor da Universidade de Wollongong, na Austrália, e também membro do ICNIRP. Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos indica em seuqueO AFP Checamos já verificou outras alegações que abordavam uma suposta relação entre a tecnologia 5G e a pandemia da covid-19 ( 1 2 ).