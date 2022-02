Cotonetes usados nos testes PCR não deixam o nariz com propriedades magnéticas

Dois vídeos de pessoas cujos narizes ficaram supostamente “magnetizados” após a realização de um exame para diagnóstico da covid-19 do tipo PCR foram visualizados mais de 152 mil vezes desde pelo menos 2 de fevereiro de 2022.





Mas a alegação dessas gravações é falsa: especialistas explicaram à AFP que o único instrumento de um teste PCR que entra em contato com o nariz são os chamados swabs ou cotonetes, que não contêm nenhum elemento capaz de gerar esse efeito. A Anvisa também informou ao Checamos que os swabs são feitos de polímeros sem propriedades magnéticas., diz uma das gravações compartilhadas no Twitter Facebook , na qual uma mulher mostra um ímã e uma moeda que supostamente ficam presos por atração magnética na região do nariz. Vídeo semelhante, em que outra pessoa coloca um ímã no mesmo lugar, também foi compartilhado em tuítes ( 1 2 ) e no Facebook ( 1 2 ).Conteúdo similar circulou em espanhol e em coreano Os testes feitos com método RT-PCR são os exames recomendados para o diagnóstico da covid-19. A sigla, em inglês, pode ser traduzida como “transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase”. Trata-se de um, como explica a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ). O exame é feito a partir da coleta de secreções na região nasofaríngea por meio de um swab (cotonete longo e estéril). Flávio Fonseca , virologista da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, reforçou ao Checamos que somente o swab, ou cotonete, entra em contato com uma pessoa durante a realização de um teste PCR e que o exame não tem relação com o fenômeno mostrado nos vídeos., acrescentou Luiz Carlos Dias , professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e membro da força-tarefa da Unicamp no combate à covid-19., detalhou., disse Dias, reforçando que não existem nanopartículas magnéticas nem na ponta e nem na haste do cotonete., afirmou à AFP a doutora em Química Margot Paulino , diretora de experimentação da Faculdade de Química da Universidade da República (Udelar), no Uruguai, cuja equipe desenvolveu swabs para testes de PCR destinados a detectar o coronavírus., disse., agregou Paulino.Procurada pelo Checamos, a Anvisa afirmou em 7 de fevereiro de 2022 que a informação veiculada nos vídeos não procede e reforçou:“Os swabs são feitos de polímeros sem propriedades magnéticas”.[nos vídeos que circulam online], explicou à AFP Francisco Sánchez , professor titular do departamento de Física da Universidade Nacional de La Plata (Argentina), investigador superior do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet) e diretor do Grupo de Magnetismo e Materiais Magnéticos (G3M)., advertiu Sánchez para uma checagem anterior Com ele concordou o físico uruguaio Nicolás Wschebor , que explicou à AFP que o tamanho, a forma e o peso de um cotonete impedem que seja viável incluir neleWschebor acrescentou que existem nanopartículas com propriedades magnéticas grandes, mas Cintia Meiorin , doutora em Ciência dos Materiais e investigadora do Conicet, decidiu fazer o teste mostrado nas publicações virais em si mesma e conta:“Se você apoiar um botão ou qualquer outra coisa não magnética, acontece o mesmo que se vê nos vídeos. Os pequenos ímãs ficam grudados por conta da forma do rosto e da oleosidade da pele”.De forma semelhante, Sánchez explicou que:Essa também é a explicação de Mick West , autor científico britânico-norte-americano que publicou um vídeo em Metabunk.org , um site dedicado a verificar afirmações pseudocientíficas.West classifica a teoria da magnetização como umae demonstra que ímãs, moedas ou outros objetos lisos aderem a várias partes do corpo, incluindo o nariz, se a pele estiver ligeiramente oleosa., diz.Ao longo da pandemia de covid-19, o Checamos já verificou outras peças de desinformação semelhantes, relacionadas às vacinas contra o SARS-CoV-2 ( 1 3 ).